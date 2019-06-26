Этот контент был опубликован 26 июня 2019 г. 18:40

Лондон. 26 июня. ИНТЕРФАКС - Фондовые индексы стран Западной Европы преимущественно снизились по итогам торгов в среду в ожидании встречи президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина на предстоящем саммите G20.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 к закрытию сессии опустился на 0,31% и составил 382,20 пункта.

Британский индекс FTSE 100 снизился на 0,08%, германский DAX подрос на 0,14%, французский CAC 40 потерял 0,25%. Испанский индекс IBEX 35 опустился на 0,03%, итальянский FTSE MIB - на 0,34%.

Торги на европейских рынках акций начались снижением основных индексов на фоне заявлений главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла о том, что регулятор продолжает мониторить экономическую ситуацию на предмет признаков ослабления и пока занимает выжидательную позицию в плане снижения процентных ставок.

Индексы отыграли потери благодаря комментариям министра финансов США Стивена Мнучина, давших инвесторам надежду на успех торговых переговоров с Китаем. Но вскоре после этого рынки вернулись на отрицательную территорию.

Мнучин рассчитывает, что лидеры США и Китая смогут продвинуться в торговых переговорах в ходе встречи в Осаке на этой неделе, поскольку соглашение с Китаем готово на 90%.

"Мы прошли путь на 90%, и я вижу возможность его завершения, - заявил Мнучин о переговорах. - Мы хотим услышать, что Китай готов вернуться за стол переговоров и продолжать их, поскольку, я думаю, есть хорошие перспективы для экономики КНР и для американской экономики в достижении торгового баланса и дальнейшего сотрудничества на этой основе".

Встреча Трампа и Си Цзиньпина в рамках саммита G20 в Осаке запланирована на субботу. Ее результат будет иметь важное значение как для мировой экономики, так и для финансовых рынков, которые в последние 18 месяцев находятся в подвешенном состоянии из-за торгового конфликта двух стран

"Я надеюсь, что мы сможем продвинуться вперед. Президент Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин находятся в очень хороших рабочих отношениях, и на прошлой встрече G20 мы провели очень продуктивные встречи", - заявил Мнучин.

Статданные, обнародованные в среду, указали на улучшение доверия французских потребителей в этом месяце.

Индекс потребительского доверия во Франции, по данным национального статистического управления Insee, в июне вырос до 101 пункта с 99 пунктов в мае. Экономисты в среднем прогнозировали этот показатель на уровне 100 пунктов.

Опережающий индикатор потребительского доверия в Германии, который рассчитывает исследовательская компания GfK, в июле опустился до 9,8 пункта с 10,1 пункта в июне. Опрошенные The Wall Street экономисты ожидали, что показатель составит 10,0 пункта.

Акции французской промышленной группы Schneider Electric SE подорожали на 0,7%, после того как компания подтвердила прогноз на 2019 год и целевые показатели роста в среднесрочной перспективе, а также сообщила о планах увеличить инвестиции для улучшения долгосрочных показателей роста.

Котировки бумаг нефтесервисной компании John Wood Group Plc выросли на 6,6%, так как она сообщила, что ее финансовые результаты за первую половину 2019 года превзошли показатели за тот же период прошлого года, а также подтвердила годовой прогноз.

Бумаги Thyssenkrupp AG подскочили почти на 7% на фоне сообщений СМИ о том, что финская компания Kone Oyj, специализирующаяся на производстве лифтов, готовится сделать предложение о покупке эскалаторного бизнеса германской промышленной группы. Цена бумаг Kone вырос на 0,5%.

Акции BCA Marketplace прибавили в цене 2,4% после сообщения о том, что британская инвестиционная компания TDR Capital договорилась о приобретении оператора аукционов по продаже автомобилей за 1,91 млрд фунтов стерлингов ($2,42 млрд). TDR готова заплатить 243 пенса за акцию, что на 25% выше цены закрытия 19 июня.

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

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