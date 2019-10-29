Этот контент был опубликован 29 октября 2019 г. 18:19

Лондон. 29 октября. ИНТЕРФАКС - Фондовые индексы стран Западной Европы преимущественно снизились по итогам торгов во вторник, трейдеры оценивали отчетность компаний, а также следили за развитием торговых переговоров США и Китая и ситуацией вокруг выхода Великобритании из ЕС.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 опустился на 0,18% и составил 398,27 пункта.

Британский индекс FTSE 100 снизился на 0,42%, германский DAX не изменился, французский CAC 40 вырос на 0,14%. Испанский IBEX 35 и итальянский FTSE MIB потеряли 0,41% и 0,05% соответственно.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон накануне дал официальное согласие от имени Лондона на продление сроков Brexit до 31 января 2020 года, говорится в его письме главе Евросовета Дональду Туску.

Однако Джонсон подчеркнул, что, по его мнению, такое решение вредит британской "демократии и нашим отношениям с друзьями в Европе" и что он предпочел бы, чтобы парламент как можно скорее одобрил соглашение о Brexit, достигнутое британским правительством и Брюсселем.

Как сообщают во вторник британские СМИ, лидер оппозиционной Лейбористской партии Великобритании Джереми Корбин заявил, что его партия поддержит досрочные выборы в стране, поскольку условие лейбористов было соблюдено "на ближайшие три месяца".

"Я всегда говорил, что мы готовы к выборам, и наша поддержка зависит от того, снимут ли с повестки Brexit без соглашения (между Лондоном и Брюсселем - ИФ)", - сказал Корбин, которого цитирует телеканал Sky News.

Между тем Управление торгового представителя США сообщило в понедельник, что рассматривает возможность продления освобождения от импортных пошлин для порядка 1 тыс. наименований китайских товаров на общую сумму $34 млрд в год.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что переговоры по первой фазе торгового соглашения идут даже быстрее, чем ожидалось. Президент добавил, что в этой части соглашения будут учтены интересы фермеров и банков.

Участники рынков ждут заседания Федеральной резервной системы, итоги которого будут подведены в среду. По прогнозам большинства аналитиков, Федрезерв снизит базовую процентную ставку на 0,25 процентного пункта, до 1,5-1,75%. Это будет третье снижение ставки с начала года.

Статданные, обнародованные во вторник, показали, что доверие французских потребителей к экономике страны не изменилось в этом месяце. По данным национального статистического управления Insee, индекс потребительского доверия во Франции в октябре остался на отметке 104 пункта, как и в сентябре, что совпало с прогнозами экономистов.

В центре внимания остается сезон корпоративной отчетности.

Котировки акций BP Plc снизились на 3,8%, поскольку британская нефтекомпания получила чистый убыток в третьем квартале 2019 года, хотя ее скорректированная прибыль оказалась лучше прогнозов рынка.

Акции финского производителя бумаги и упаковки Stora Enso Oyj упали в цене на 5,1%, после того как она отчиталась о более низких, чем ожидалось, выручке и операционной прибыли.

Цена бумаг германской Fresenius SE, предлагающей продукты и услуги для медицинской сферы, выросла на 4,6%, так как компания увеличила чистую прибыль и выручку в третьем квартале и подтвердила годовой прогноз.

Бумаги Beiersdorf AG, выпускающей косметику под маркой Nivea, подешевели на 0,8%, хотя отчетность компании оказалась довольно сильной. Выручка Beiersdorf за девять месяцев увеличилась на 6%, до 5,73 млрд евро. Органический рост выручки составил 4,3%. Кроме того, компания подтвердила прогноз на текущий год в целом.

ва вч ав*

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