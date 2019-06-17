Этот контент был опубликован 17 июня 2019 г. 18:58

Лондон. 17 июня. ИНТЕРФАКС - Фондовые индексы стран Западной Европы закрылись разнонаправленной динамикой по итогам торгов в понедельник, давление на рынки оказали акции авиакомпаний, которые снизились из-за падения бумаг Lufthansa.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 завершил торговую сессию снижением на 0,09% и составил 378,46 пункта.

Британский индекс FTSE 100 вырос на 0,16%, германский DAX снизился на 0,09%, французский CAC 40 набрал 0,43%, испанский IBEX 35 упал на 0,68%, итальянский FTSE MIB вырос на 0,07%.

Акции Deutsche Lufthansa AG подешевели на 11,6% и показали самый существенный спад среди компонентов индекса Stoxx Europe 600 на новостях об ухудшении прогноза компании.

Lufthansa снизила прогноз на 2019 год на фоне избытка мощностей и жесткой конкуренции со стороны бюджетных авиаперевозчиков в Европе.

Согласно новому прогнозу Lufthansa, скорректированная маржа EBIT будет находиться в диапазоне от 5,5% до 6,5%. Ранее показатель прогнозировался в пределах 6,5-8,0%. Скорректированная EBIT группы, как ожидается, составит 2-2,4 млрд евро. Прогноз также предусматривает увеличение расходов на топливо на 550 млн евро.

Акции других европейских авиакомпаний снизились вслед за котировками Lufthansa: бумаги Air France KLM подешевели на 4,27%, акции EasyJet потеряли 4,37%, котировки Ryanair снизились на 4,62%.

Участники рынка сфокусировались на предстоящих заседаниях ведущих центробанков. На этой неделе заседания проведут Федеральная резервная система (ФРС) США, Банк Англии и Банк Японии. Кроме того, на текущей неделе запланированы заседания ЦБ Норвегии, Бразилии, Тайваня и Индонезии.

Председатель ФРС Джером Пауэлл в этом месяце заявил о готовности американского ЦБ поддержать экономический подъем в США. Его слова были восприняты трейдерами как сигнал того, что Федрезерв открыт к снижению базовой процентной ставки.

Хотя шансы на смягчение денежно-кредитной политики уменьшились после публикации данных о розничных продажах в США, инвесторы рассчитывают, что Пауэлл оставит открытой возможность снижения ставки в будущем в условиях растущей напряженности в экономике.

Большинство экспертов ожидает, что ФРС уменьшит ставку не ранее июля.

Бумаги Deutsche Bank укрепились на 1,36% на сообщении Financial Times о планах компании создать банк "плохих" активов, которому могут быть переданы активы на сумму до 50 млрд евро.

Акции британского банка HSBC подорожали на 0,24%.

Бумаги H&M снизились на 3,9%, несмотря на то, что рост выручки владельца второй по величине в Европе сети магазинов одежды во втором финансовом квартале превзошел прогнозы.

В центре внимания трейдеров остается торговый конфликт США и Китая.

Президент США Дональд Трамп сказал, что "не имеет значения", согласится председатель КНР Си Цзиньпин на встречу с ним в рамках предстоящего саммита G20 или нет, поскольку Штаты получают миллиарды долларов за счет новых пошлин, введенных для китайских товаров. "В конечном счете, мы все равно подпишем торговое соглашение, поскольку Китаю придется это сделать. Поймите, они платят миллиарды долларов", - сказал Трамп в интервью Fox News.

Ранее американский президент пригрозил Пекину поднять пошлины на новую порцию китайских товаров, если Си Цзиньпин не встретится с ним в Осаке, где 28-29 июня пройдет саммит G20. Трамп намерен посетить саммит вне зависимости от того, будет ли запланирована встреча с председателем КНР.

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

ор аш *

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!