Этот контент был опубликован 6 ноября 2019 г. 11:11

Лондон. 6 ноября. ИНТЕРФАКС - Фондовые индексы стран Западной Европы изменяются без единой динамики в ходе торгов в среду, в центре внимания трейдеров остается торговое соглашение США и Китая и корпоративная отчетность.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 к 12:34 мск опустился на 0,1% и составил 403,78 пункта.

Британский индекс FTSE 100 снизился на 0,21%, германский DAX - на 0,03%, французский CAC 40 прибавил 0,03%, итальянский FTSE MIB - 0,02%. Испанский IBEX 35 опустился на 0,23%.

По сообщениям СМИ, Пекин хочет отмены введенных США в сентябре 15%-ных импортных пошлин в рамках первой фазы торгового соглашения. Однако не ясно, согласится ли американская сторона на это.

Президент США Дональд Трамп предложил председателю КНР Си Цзиньпину для подписания первой фазы соглашения встретиться в американском штате Айова. "Мы рассматриваем несколько возможных мест встречи, это может быть и в Айове. Мы обсуждаем место встречи, мне, прежде всего, хотелось бы достичь сделки", - сказал Трамп журналистам.

Президент отметил: "Китай очень хочет заключить соглашение, я не люблю рассуждать о сделках до их заключения, но мы достигли значительного прогресса". Ранее стороны планировали встречу на чилийском саммите АТЭС, однако Чили отказалась от его проведения на своей территории.

Опубликованные в среду статданные показали, что рост заказов промпредприятий Германии в сентябре сильно превзошел прогноз. Объем заказов промышленных предприятий Германии в сентябре подскочил на 1,3% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщило министерство экономики страны. Подъем показателя существенно превзошел средний прогноз аналитиков, составлявший 0,1%, свидетельствуют данные Trading Economics.

Тем временем окончательное значение сводного индекса менеджеров закупок (PMI) в еврозоне, публикуемого IHS Markit, в октябре составило 50,6 пункта по сравнению с предварительным значением в 50,2 пункта и сентябрьским показателем в 50,1 пункта.

Значение индекса для производственного сектора было пересмотрено до 45,9 пункта с 45,7 пункта. Индикатор для сектора услуг составил 52,2 пункта против предварительного значения в 51,8 пункта.

Акции германской adidas AG дешевеют на 2,4%. Второй по величине в мире производитель спортивных товаров сократил чистую прибыль в третьем квартале на 1,8%, что частично обусловлено изменением стандартов бухгалтерской отчетности.

Стоимость бумаг Bayerische Motoren Werke (BMW) снижается на 0,3%, хотя немецкий автопроизводитель зафиксировал существенный рост прибыли в третьем квартале.

Бумаги Alstom прибавляют в цене 4,3%. Французская компания, производящая подвижной состав и оборудование для железнодорожной инфраструктуры, отчиталась о росте выручки за первое полугодие.

Акции Hannover Re снижаются на 0,3%, хотя перестраховочная компания увеличила чистую прибыль в третьем квартале в два раза и улучшила годовой прогноз.

Котировки акций Barry Callebaut снижаются на 4,9%. Швейцарский производитель шоколада отчитался о выручке за минувший финансовый год, которые не оправдали ожиданий аналитиков.

Бумаги Ahold Delhaize дорожают на 2,9%. Голландская сеть супермаркетов увеличила чистую выручку за счет активных онлайн-продаж.

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

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