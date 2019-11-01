Этот контент был опубликован 1 ноября 2019 г. 18:46

Лондон. 1 ноября. ИНТЕРФАКС - Фондовые индексы стран Западной Европы повысились в пятницу, завершив в плюсе первую торговую сессию ноября. Инвесторы оценивали статданные из США и Китая и отчетность крупных компаний.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 вырос на 0,68% и завершил торги на отметке 399,43 пункта.

Британский индекс FTSE 100 поднялся на 0,75%, германский DAX - на 0,73%, французский CAC 40 - на 0,56%. Испанский IBEX 35 и итальянский FTSE MIB прибавили 0,76% и 1,06% соответственно.

Поддержку фондовым рынкам в пятницу оказали лучшие, чем ожидалось, статданные из Китая и США.

Число рабочих мест в экономике США в прошлом месяце увеличилось на 128 тыс. человек после повышения на пересмотренные 180 тыс. в сентябре, свидетельствуют данные министерства труда страны. Аналитики в среднем ожидали роста числа рабочих мест на 85 тыс.

Показатели роста занятости за август и сентябрь были пересмотрены в сторону улучшения, на 95 тыс. рабочих мест в совокупности.

Безработица в США в октябре увеличилась до 3,6% по сравнению с сентябрьским уровнем в 3,5%, который был минимальным с декабря 1969 года. Динамика показателя совпала с прогнозами рынка.

Индекс менеджеров закупок (PMI) в перерабатывающей промышленности КНР, рассчитываемый Caixin и Markit, вырос в октябре третий месяц подряд, что контрастирует с официальным PMI, указавшим на спад активности в секторе.

Значение индекса в прошлом месяце подскочило до максимальных с февраля 2017 года 51,7 пункта по сравнению с 51,4 пункта в сентябре. Значение PMI выше отметки в 50 пунктов указывает на рост активности в секторе - индекс остается выше этой отметки три месяца подряд.

Сводный индекс горно-металлургических компаний Stoxx Europe 600 вырос на 3,2% благодаря позитивной статистике. Цена бумаг BHP Group поднялась на 2,4%, Anglo American - на 3,1%, Rio Tinto - на 3,8%, Glencore - на 3,6%.

Бумаги сталелитейных компаний тоже дорожают, при этом котировки ArcelorMittal повысились на 6%, Voestalpine - на 3,5%, Kloeckner - на 3,8%.

В центре внимания трейдеров остается торговый спор США и Китая. Накануне агентство Bloomberg сообщило со ссылкой на свои источники, что власти КНР сомневаются в возможности заключения полномасштабной долгосрочной торговой сделки с США, несмотря на то, что стороны приблизились к подписанию соглашения по первой фазе урегулирования торгового спора.

Источники отмечают, что в частных беседах с различными посредниками, посещавшими Пекин за последние недели, представители КНР предупреждали, что Китай не пойдет на уступки по самым острым вопросам. Они также высказывают опасения относительно импульсивности президента США Дональда Трампа, отмечая риск того, что он может отменить даже промежуточную сделку, которую стороны планируют оформить официально в ближайшие недели.

Между тем Трамп написал в твиттере, что Вашингтон и Пекин занимаются поиском новой площадки для проведения встречи американского президента и председателя КНР Си Цзиньпина с целью подписания главами двух стран достигнутого ранее в этом месяце соглашения по первой фазе урегулирования торгового спора.

В Европе продолжается сезон корпоративной отчетности за третий квартал, примерно половина компаний уже представили свои финансовые результаты. По оценкам аналитиков Barclays, совокупная прибыль на акцию европейских компаний снизилась на 6,5% по сравнению с ростом на 3,8% в США. Однако результаты компаний в целом совпадают с прогнозами.

Котировки акций шведской инкассаторской компании Loomis AB выросли на 7,1% после того, как она отчиталась об увеличении выручки в третьем квартале.

В то же акции Danske Bank, крупнейшего банка Дании, подешевели на 3,9%, так его прибыль в третьем квартале оказалась хуже, чем ожидалось.

Цена бумаг Lookers снизилась на 1,8% после того как британская сеть дилерских автоцентров предупредила об ухудшении условий торговли в последние недели, а также сообщила об отставке главного исполнительного директора и главного операционного директора. Бумаги компании в ходе сессии опускались на 30%, максимально с 1990 года.

Акции конкурирующих Pendragon, Inchcape и Vertu Motors подешевели на 0,2-3,1%.

ва им ав*

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