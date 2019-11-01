Этот контент был опубликован 1 ноября 2019 г. 10:56

Лондон. 1 ноября. ИНТЕРФАКС - Фондовые индексы стран Западной Европы уверенно повышаются в пятницу, в первую торговую сессию ноября. Инвесторы продолжают следить за развитием торговых переговоров США и Китая и ждут публикации данных о занятости и безработице в США.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 к 12:25 МСК вырос на 0,38% и составил 398,27 пункта.

Британский индекс FTSE 100 поднялся на 0,35%, германский DAX - на 0,37%, французский CAC 40 - на 0,32%. Испанский IBEX 35 и итальянский FTSE MIB прибавили 0,20% и 0,36% соответственно.

Поддержку фондовым рынкам в пятницу оказывают позитивные статданные из Китая. Индекс менеджеров закупок (PMI) в перерабатывающей промышленности КНР, рассчитываемый Caixin и Markit, вырос в октябре третий месяц подряд, что контрастирует с официальным PMI, указавшим на спад активности в секторе.

Значение индекса в прошлом месяце подскочило до максимальных с февраля 2017 года 51,7 пункта по сравнению с 51,4 пункта в сентябре. Значение PMI выше отметки в 50 пунктов указывает на рост активности в секторе - индекс остается выше ее три месяца подряд.

Индикатор объема производства в октябре увеличился до 53 пунктов - максимума с декабря 2016 года, по сравнению с 52,5 пункта месяцем ранее.

Подындекс новых экспортных заказов вырос до максимума с февраля прошлого года, поднявшись выше отметки в 50 пунктов, отмечает экономист CEBM Group Чжэншэн Чжун. Это, по мнению эксперта, связано с недавним отказом США от нового раунда пошлин на более 400 видов товаров китайского экспорта.

Сводный индекс горно-металлургических компаний Stoxx Europe 600 вырос на 1% после выхода китайской статистики. Цена бумаг BHP Group поднялась на 0,3%, Anglo American - на 0,6%, Rio Tinto - на 0,9%, Glencore - на 0,4%.

Бумаги сталелитейных компаний тоже дорожают, при этом котировки ArcelorMittal повысились на 1,9%, Voestalpine - на 1,2%, Kloeckner - на 1,8%.

В центре внимания трейдеров остается торговый спор США и Китая. Накануне агентство Bloomberg сообщило со ссылкой на свои источники, что власти КНР сомневаются в возможности заключения полномасштабной долгосрочной торговой сделки с США, несмотря на то, что стороны приблизились к подписанию соглашения по первой фазе урегулирования торгового спора.

Источники отмечают, что в частных беседах с различными посредниками, посещавшими Пекин за последние недели, представители КНР предупреждали, что Китай не пойдет на уступки по самым острым вопросам. Они также высказывают опасения относительно импульсивности президента США Дональда Трампа, отмечая риск того, что он может отменить даже промежуточную сделку, которую стороны планируют оформить официально в ближайшие недели.

Между тем Трамп написал в "Твиттере", что Вашингтон и Пекин занимаются поиском новой площадки для проведения встречи американского президента и председателя КНР Си Цзиньпина с целью подписания главами двух стран достигнутого ранее в этом месяце соглашения по первой фазе урегулирования торгового спора.

В Европе продолжается сезон корпоративной отчетности за третий квартал, примерно половина компаний уже представили свои финансовые результаты. По оценкам аналитиков Barclays, совокупная прибыль на акцию европейских компаний снизилась на 6,5% по сравнению с ростом на 3,8% в США. Однако результаты компаний в целом совпадают с прогнозами.

Котировки акций шведской инкассаторской компании Loomis AB выросли на 6,6% после того, как она отчиталась об увеличении выручки в третьем квартале.

В то же акции Danske Bank, крупнейшего банка Дании, подешевели на 4,1%, так его прибыль в третьем квартале оказалась хуже, чем ожидалось.

Цена бумаг Lookers упала на 13,3%, после того как британская сеть дилерских автоцентров предупредила об ухудшении условий торговли в последние недели, а также сообщила об отставке главного исполнительного директора и главного операционного директора. Бумаги компании в ходе сессии опускались на 30%, максимально с 1990 года.

Акции конкурирующих Pendragon, Inchcape и Vertu Motors подешевели на 0,6-3,9%.

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

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