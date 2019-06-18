Лондон. 18 июня. ИНТЕРФАКС - Фондовые индексы стран Западной Европы, снижавшиеся при открытии торгов во вторник, перешли к росту после слов председателя Европейского центрального банка (ЕЦБ) Марио Драги о необходимости принятия новых стимулирующих мер, если состояние экономики еврозоны не улучшится.

В ходе выступления на ежегодном форуме ЕЦБ в португальском городе Синтра Драги заявил, что регулятор может прибегнуть либо к снижению процентных ставок, либо к покупке активов в целях стимулирования экономического роста, если инфляция не ускорится, приводит его слова агентство Bloomberg.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 к 12:30 МСК поднялся на 0,74% и составил 381,26 пункта. Практически все отраслевые индексы, за исключением банковских, выросли после комментариев главы ЕЦБ. Наибольший рост продемонстрировали акции горнодобывающих компаний.

Британский индекс FTSE 100 к этому времени поднялся на 0,45%, германский DAX - на 0,80%, французский CAC 40 - на 1,08%. Испанский индекс IBEX 35 прибавил 0,37%, итальянский FTSE MIB - 0,96%.

На текущей неделе состоятся заседания сразу трех ведущих центробанков мира - Банка Японии, Федеральной резервной системы (ФРС) и Банка Англии.

Выступления главы Федрезерва Джерома Пауэлла рынок ждет едва ли не больше, чем решения ЦБ по ставке, которая, по прогнозам экспертов, будет оставлена на прежнем уровне 2,25-2,5%.

Ожидается, что глава ФРС вновь подтвердит, что руководство ЦБ готово принять меры по стимулированию рынка в случае появления сигналов, что торговый конфликт США с Китаем негативно сказывается на американской экономике.

Смягчению позиции Федрезерва также способствуют слабые макроэкономические статданные, поступающие в последнее время. Так, накануне стало известно, что индекс производственной активности Нью-Йорка Empire Manufacturing в июне рухнул до минус 8,6 пункта с 17,8 пункта в мае. Значение показателя стало отрицательным впервые за два года, а темпы падения - максимальными в истории.

Участники европейского рынка акций оценивают статданные из еврозоны и корпоративные новости.

Потребительские цены в еврозоне в мае 2019 года выросли на 1,2% в годовом выражении, свидетельствуют окончательные данные Статистического управления Европейского союза. Показатель совпал с предварительными данными и с прогнозами рынка. В апреле инфляция в еврозоне составляла 1,7% в годовом выражении, что было максимальным значением с ноября прошлого года. Относительно апреля потребительские цены выросли на 0,1%, тогда как эксперты ожидали увеличения на 0,2%. В апреле увеличение цен в помесячном выражении составило 0,7%.

Тем временем продажи автомобилей в Европе в мае 2019 года увеличились впервые после восьми месяцев снижения, во многом благодаря росту продаж в Германии. Число зарегистрированных новых автомобилей в регионе в прошлом месяце повысилось менее чем на 0,1% в годовом выражении, до 1,443 млн машин, говорится в сообщении Европейской ассоциации производителей автомобилей (ACEA). С начала года продажи снизились на 2%, до 6,935 млн машин. Снижение наблюдается на всех основных авторынках Европы, кроме Германии.

Акции европейских производителей микросхем Infineon Technologies и STMicroelectronics подешевели на 5,1% и 2,3% соответственно, оказав давление на технологический сектор. Цена бумаг Infineon упала, несмотря на то, что компания объявила об увеличении капитала на 10% путем выпуска новых акций. По итогам допэмиссии компания планирует привлечь около 1,55 млрд евро, сообщается в ее пресс-релизе. Акции будут проданы институциональным инвесторам в рамках закрытого размещения. Полученные от допэмиссии денежные средства будут использованы Infineon для частичного финансирования сделки по покупке американской Cypress Semiconductor Corp. за 9 млрд евро.

Бумаги Swedbank AB потеряли в цене 1,6%. Руководство шведского банка отстранило от работы главного исполнительного директора и председателя совета директоров эстонского филиала Робарта Китта и финансового директора Вайко Таммевали на фоне внутреннего расследования нарушений мер по борьбе с отмыванием средств в подразделении, говорится в сообщении Swedbank. Они также будут исключены из совета директоров эстонского филиала. Временно исполняющим обязанности председателя совета директоров подразделения и CEO станет главный специалист по рискам Олави Лепп, а врио финдиректора станет главный казначей Анна Коутс.

ва вч*

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