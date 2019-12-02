Этот контент был опубликован 2 декабря 2019 г. 11:14

Лондон. 2 декабря. ИНТЕРФАКС - Фондовые индексы стран Западной Европы повышаются в понедельник, инвесторы следят за ходом торговых переговоров США и Китая, а также оценивают последние статистические данные.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 к 12:49 мск поднялся на 0,43% и составил 409,19 пункта.

Британский индекс FTSE 100 вырос на 0,44%, германский DAX - на 0,6%, французский CAC 40 - на 0,4%. Испанский IBEX 35 и итальянский FTSE MIB прибавили 0,34% и 0,41% соответственно.

Поддержку индексам в понедельник оказывают позитивные статданные из Китая. Индекс менеджеров закупок (PMI) в обрабатывающей промышленности Китая в ноябре вырос до 50,2 пункта по сравнению с 49,3 пункта месяцем ранее, свидетельствуют данные Государственного статистического управления (ГСУ) КНР.

Значение PMI выше 50 пунктов указывает на увеличение активности в секторе - индекс превысил эту отметку впервые с апреля.

Тем временем активность в производственном секторе еврозоны в прошлом месяце выросла до трехмесячного максимума, несмотря на продолжившееся сокращение рабочих мест.

Индекс менеджеров закупок (PMI), рассчитываемый IHS Markit, в производственном секторе еврозоны в ноябре 2019 года поднялся до 46,9 пункта с октябрьских 45,9 пункта, что немного выше первоначальной оценки на уровне 46,6 пункта, но по-прежнему ниже отметки в 50 пунктов, отделяющей рост деловой активности от спада.

Участники рынков продолжают следить за новостями, касающимися торговых переговоров США и Китая.

КНР и США близки к заключению промежуточного торгового соглашения, которое, по мнению китайской стороны, должно включать в себя отмену Вашингтоном пошлин на товары китайского экспорта, введение которых спровоцировало торговую войну, считает бывший замминистра торговли КНР Вэй Цзяньго.

"Китай и США, конечно же, договорятся о "первой фазе" сделки. Я уверен в этом и оптимистичен. Если двусторонние торговые переговоры пойдут хорошо и будет быстрый прогресс, стороны могут заключить соглашение до китайского Нового года в конце января 2020 года", - говорится в статье Вэй Цзяньго, опубликованной в китайской газете Global Times.

По его словам, первая фаза торговой сделки должна решать самые острые проблемы.

"Отмена пошлин, введенных Штатами, является обязательным условием сделки. Торговая война США и КНР была спровоцирована введением американской стороной пошлин на китайские товары, поэтому пошлин должны быть отменены в первую очередь", - отмечает Вэй Цзяньго.

Global Times пишет, что Китай уже занимается такими вопросами, как защита интеллектуальной собственности, регулирование иностранных инвестиций, а также принимает меры для повышения открытости своего финансового сектора, идя, таким образом, навстречу требованиям Соединенных Штатов.

Китай и США недавно заявляли, что близки к заключению первого этапа торгового соглашения. Однако, как говорится в опубликованном накануне порталом Axios материале, подписание Трампом законов "О правах человека и демократии в Гонконге", а также о запрете поставок снаряжения гонконгской полиции осложнило процесс переговоров по торговле.

В материале отмечается, что теперь необходимо время, чтобы негативное влияние этого шага на внутриполитическую обстановку в Китае сгладилось. По сообщениям источников Axios, подписание первой фазы торгового соглашения между двумя странами может произойти "самое ранее - в конце текущего года".

"Данные о PMI производственного сектора Китая, которые оказались несколько лучше, чем прогнозировалось, позволили европейским рынкам начать декабрь солидным ростом", - отмечает аналитик Spreadex Коннор Кэмпбелл. По его словам, подъем котировок мог быть больше, если бы не сообщение Axios.

Акции компаний горнорудного и нефтяного секторов подорожали после выхода китайской статистики. Цена бумаг BP Plc растет на 1,6%, Rio Tinto Plc - на 1,4%.

Бумаги Ted Baker подешевели на 6,2%, так как ритейлер сообщил, что, по всей видимости, завысил стоимость товарно-материальных запасов на 20-25 млн фунтов стерлингов. Компания пообещала провести независимую проверку по этому вопросу.

Котировки акций UniCredit поднимаются на 1% на фоне новостей о том, что крупнейший банк Италии договорился о продаже 9%-ной доли в совместном предприятии в Турции своему партнеру Koc Holding AS. В результате сделки Koc Holding станет владельцем 49,9% акций Yapi ve Kredi Bankasi AS. Итальянскому банку будут принадлежать около 32% акций.

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

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