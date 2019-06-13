Этот контент был опубликован 13 июня 2019 г. 11:52

Лондон. 13 июня. ИНТЕРФАКС - Фондовые индексы стран Западной Европы повышаются в ходе торгов четверга, отыгрывая первоначальные потери, благодаря подъему акций нефтяных компаний на фоне роста цен на нефть после новостей об атаке на два танкера в Оманском заливе.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 к 12:30 МСК поднялся на 0,34% и составил 381,04 пункта. Ранее в ходе сессии он терял до 0,3%.

Британский индекс FTSE 100 к этому времени вырос на 0,33%, германский DAX - на 0,62%, французский CAC 40 - на 0,15%. Испанский индекс IBEX 35 прибавил 0,49%, итальянский FTSE MIB - 0,63%.

Нефть утром в четверг резко скорректировалась вверх на новостях о повреждении двух нефтетанкеров в Оманском заливе из-за возможной атаки на суда.

По данным иранского телеканала Press TV, в Оманском заливе утром в четверг прогремели два взрыва. СМИ также сообщают, что с нескольких судов поступали сигналы бедствия. Агентство Bloomberg со ссылкой на источники в порту Эль-Фуджайра в ОАЭ сообщает, что в Оманском заливе горит танкер Front Altair. Сигнал о бедствии с танкера, отмечает агентство, поступил в Эль-Фуджайру, местоположение самого танкера агентство не указывает. Также Bloomberg сообщает, что в результате атаки пострадал танкер, направлявшийся из Саудовской Аравии в Сингапур. СМИ сообщают, что речь идет о танкере Kokuka Courageous.

Акции французской нефтедобывающей компании Total S.A. подорожали на 0,7%. Цена бумаг Royal Dutch Shell выросла на 0,6%, а BP Plc - на 0,1%.

Инвесторы пытаются найти новые катализаторы для роста рынков после последних заявлений президента США Дональда Трампа, пишет Bloomberg.

В ответ на вопрос о том, если ли какие-то сроки для заключения торгового соглашения с Китаем, Трамп заявил, что все сроки есть только у него в голове. "США либо заключат великолепную сделку с Китаем, либо сделки не будет вовсе", - сказал он.

Финансовая отчетность европейских компаний остается неоднозначной, и трейдеры ищут способы оценить экономическое состояние региона.

Статистическое управление Евросоюза в четверг опубликовало данные о динамике промышленного производства в еврозоне за апрель. Объем промпроизводства снизился на 0,5% относительно предыдущего месяца, что совпало с ожиданиями рынка. В годовом выражении снижение промпроизводства составило 0,4%, тогда как прогнозировалось падение на 0,6%.

Тем временем потребительские цены в Германии, рассчитанные по стандартам Европейского союза, увеличились в мае 2019 года на 1,3% в годовом выражении, свидетельствуют окончательные данные Федерального статистического управления страны (Destatis). Относительно апреля цены повысились на 0,3%. Потребительские цены, рассчитанные по национальным стандартам, увеличились на 0,2% в помесячном и на 1,4% в годовом выражении. Все четыре показателя совпали как с предварительной оценкой, так и с прогнозами рынка.

Акции Tesco дорожают на 0,7% на торгах в Лондоне. Крупнейший британский продуктовый ритейлер увеличил сопоставимые продажи на 0,2% в первом квартале текущего финансового года, хотя и отметил, что политическая неопределенность в Великобритании отрицательно сказалась на его показателях.

Цена бумаг Dassault Systemes SE выросла на 2,2%, после того как французский разработчик программного обеспечения объявил о приобретении американской компании Medidata Solutions Inc. за $5,8 млрд. Эта сделка станет крупнейшей в истории Dassault, заявил в ходе телефонной конференции финансовый директор компании Паскаль Далоз.

Бумаги швейцарской фармацевтической компании Roche Holding AG прибавили 0,9%, так как компания сообщила об успешном испытании препарата Rituxan.

Акции Ferguson Plc подскочили на 6% после сообщения о том, что фонд Trian Fund Management LP приобрел 6%-ную долю в британском поставщике стройматериалов.

Акции испанской Inditex SA, подорожали на 1,2%. Один из крупнейших в мире ритейлеров одежды в первом финансовом квартале 2019 года увеличил чистую прибыль на 9,9% и получил рекордную выручку.

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