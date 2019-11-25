Этот контент был опубликован 25 ноября 2019 г. 10:57

Лондон. 25 ноября. ИНТЕРФАКС - Фондовые индексы стран Западной Европы уверенно растут в ходе торгов в понедельник на фоне надежд инвесторов на прогресс в торговых переговорах между США и Китаем.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 к 12:32 МСК вырос на 0,7% и составил 406,84 пункта.

Британский индекс FTSE 100 поднялся на 0,69%, германский DAX - на 0,45%, французский CAC 40 - на 0,5%, испанский IBEX 35 - на 0,57%, итальянский FTSE MIB - на 0,76%.

Президент США Дональд Трамп сказал в минувшую пятницу, что Вашингтон и Пекин "очень близки" к заключению торговой сделки. Он отметил, однако, что ситуация в Гонконге осложнила процесс выработки торгового соглашения с Китаем.

"Мы должны стоять на одной стороне с Гонконгом, но я также стою на стороне президента Си (председатель КНР Си Цзиньпин - ИФ). Он мой друг и потрясающий парень", - сказал Трамп в интервью телеканалу Fox News.

Как сообщалось, на минувшей неделе Сенат Конгресса США единогласно одобрил законопроект "О правах человека и демократии в Гонконге". Ранее Палата представителей также приняла аналогичный законопроект, который в конечном итоге должен быть подписан президентом.

Ранее председатель КНР Си Цзиньпин подтвердил стремление Китая к заключению торгового соглашения с США, чтобы избежать обострения разногласий в этой области. "Мы хотим работать над первой фазой торгового соглашения на основе взаимного уважения и равенства", - заявил он в пятницу в Пекине на организованном Bloomberg LP международном форуме "Новая экономика".

Тем временем премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, представивший в воскресенье предвыборный манифест Консервативной партии, пообещал до 25 декабря направить в парламент на голосование соглашение по Brexit, согласованное в октябре с ЕС.

"Манифест консерваторов, который я с гордостью представляю сегодня, завершит процесс Brexit и позволит нам (британцам - ИФ) двигаться дальше и раскрыть потенциал всей страны", - цитируют западные СМИ слова Джонсона.

Опросы общественного мнения в среднем указывают на то, что избиратели отдают предпочтение Консервативной партии - ее поддерживают 42% опрошенных. Основной оппозиционной силе - Лейбористской партии - симпатизируют 29% респондентов, настроенной против Brexit партии либеральных демократов - 15%, партии Brexit - 6%.

Опубликованные в понедельник статданные указали на небольшой рост индекса доверия предпринимателей к экономике Германии в ноябре.

Индикатор вырос до 95,0 пункта в ноябре по сравнению с пересмотренными 94,7 пункта месяцем ранее, показали данные, рассчитываемые исследовательским институтом IFO.

Значение индекса совпало с ожиданиями экспертов, согласно TradingEconomics.

Акции LVMH дорожают на 2%. Французский производитель товаров класса "люкс" достиг соглашения о приобретении американской сети розничной торговли ювелирными изделиями Tiffany & Co за $16,2 млрд.

Стоимость бумаг Novartis растет на 0,4%. Швейцарская фармкомпания договорилась о приобретении американской Medicines Co. за $9,7 млрд.

Самый существенный рост среди компонентов индекса Stoxx Europe 600 демонстрируют акции Bank of Ireland Group, которые повышаются на 5,12%. В лидерах падения находятся бумаги Thyssenkrupp, которые теряют 1,7%.

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