Этот контент был опубликован 15 октября 2019 г. 12:24

Лондон. 15 октября. ИНТЕРФАКС - Фондовые индексы стран Западной Европы преимущественно повышаются во вторник на фоне оптимистичных заявлений главного переговорщика ЕС по Brexit, давших надежду на заключение на этой неделе соглашения, которое обеспечит упорядоченный выход Великобритании из блока.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 к 12:49 МСК вырос на 0,4% и составил 391,27 пункта.

Германский DAX и французский CAC 40 прибавили по 0,5%, британский FTSE 100 снизился на 0,2%. Испанский IBEX 35 и итальянский FTSE MIB поднялись на 0,7% и 0,6% соответственно.

Координатор ЕС на переговорах по Brexit Мишель Барнье заявил журналистам во вторник, что считает возможным достижение соглашения между Брюсселем и Лондоном об упорядоченном выходе Великобритании из ЕС в течение этой недели, сообщает Sky News.

"Наши команды неустанно работают. На протяжении выходных и вчера работа шла интенсивно. Потому что, даже если соглашение будет тяжелым, все более и более, честно говоря, все еще есть возможность заключить его на этой неделе", - заявил он журналистам в Люксембурге.

Эти заявления толкнули британский фунт стерлингов к трехмесячному максимуму.

Ранее премьер-министр Финляндии Антти Ринне, страна которого председательствует в ЕС, заявил, что "нет практического или законного пути" заключить соглашение до саммита, который состоится в четверг, добавив, что "требуется больше времени".

Выход Великобритании из ЕС на данный момент намечен на 31 октября 2019 года. Британский парламент принял закон, согласно которому премьер-министр страны Борис Джонсон, если к 19 октября не удастся согласовать соглашения о Brexit c ЕС, должен будет просить у Брюсселя трехмесячную отсрочку. Однако премьер ранее предупреждал, что скорее "умрет в сточной канаве", чем будет просить ЕС о подобном.

Кроме того, трейдеры готовятся к началу сезона корпоративной отчетности за третий квартал, а также продолжают следить за развитием торгового конфликта между США и Китаем.

В минувшую пятницу президент США Дональд Трамп объявил о заключении "очень значительной сделки" с Китаем, которую он назвал первым этапом урегулирования торгового спора. Вашингтон откажется от увеличения пошлин на товары китайского экспорта общим объемом $250 млрд c 25% до 30%, которое было запланировано на 15 октября.

Однако затем СМИ со ссылкой на источники сообщили о том, что китайские власти хотят провести дополнительные переговоры с США в конце октября, чтобы проработать детали согласованной в пятницу сделки, прежде чем ее одобрит председатель КНР Си Цзиньпин.

Опубликованные во вторник статданные указали на замедление инфляция во Франции в сентябре до минимума с мая. Потребительские цены в стране, гармонизированные со стандартами Европейского союза, в прошлом месяце выросли на 1,1% по сравнению с тем же месяцем прошлого года, свидетельствуют окончательные данные Национального статистического управления Insee. Это минимальные темпы повышения показателя с мая. Относительно августа цены снизились на 0,4%.

Индекс ожиданий инвесторов и аналитиков в отношении экономики Германии на ближайшие шесть месяцев (индекс доверия), рассчитываемый исследовательским институтом ZEW, снизился в октябре до минус 22,8 пункта с минус 22,5 пункта в сентябре. Аналитики, опрошенные Bloomberg, прогнозировали более существенное падение показателя - до минус 26,4 пункта.

Оценка экспертами текущей ситуации упала до минус 25,3 пункта с минус 19,9 пункта, ожидалось снижение до минус 23,6 пункта.

Акции Wirecard подешевели на 17,6% после того как газета Financial Times опубликовала документы бухгалтерского учета в германской финтех-компании, которые, как предполагается, свидетельствуют о ее попытках взвинтить продажи и прибыль подразделений в Дубае и Ирландии. Представитель Wirecard категорически отвергла эти обвинения, назвав сообщение FT "рыночной спекуляцией".

Цена бумаг германского стального трейдера Kloeckner SE упала на 16,6%, так как компания понизила прогноз прибыли на текущий год на фоне ослабления спроса.

Бумаги датской биотехнологической компании Novozymes A/S подорожали на 1,9% после объявления об уходе гендиректора Педера Холька Нильсена в отставку в начале 2020 года.

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

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