Этот контент был опубликован 8 мая 2020 г. 11:03

Лондон. 8 мая. ИНТЕРФАКС - Фондовые индексы стран Западной Европы растут в пятницу на фоне оптимизма инвесторов в связи с новостями о переговорах между торговыми представителями США и Китая.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 к 11:03 МСК вырос на 0,54%, до 339,8 пункта.

Германский DAX повысился на 0,9%, французский CAC - на 0,6%. Итальянский FTSE MIB и испанский IBEX 35 прибавили 0,15% и 0,2% соответственно.

Британский фондовый рынок закрыт по случаю праздника.

Китай и США подтвердили готовность способствовать выполнению условий первой фазы торгового соглашения, заключенного ранее, сообщило Минторговли КНР.

В сообщении говорится, что в пятницу вице-премьер Госсовета КНР, глава китайской делегации на переговорах с США по торговле Лю Хэ провел телефонную беседу со своими американскими коллегами по переговорам - торговым представителем США Робертом Лайтхазером и министром финансов Стивеном Мнучином.

"Стороны отметили необходимость укрепления сотрудничества в области макроэкономики и общественного здравоохранения, а также усилий по созданию благоприятной атмосферы и условий для реализации первого этапа торгово-экономического соглашения между США и Китаем", - сообщило ведомство на своем сайте.

Опубликованные в пятницу статданные свидетельствуют, что объемы германского экспорта и импорта резко снизились в марте на фоне пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.

Экспорт упал на 11,8% по сравнению с предыдущим месяцем - максимальными темпами с начала публикации этих данных в августе 1990 года, до 108,9 млрд евро, сообщило Федеральное статистическое агентство страны (Destatis). Сокращение импорта составило 5,1%, став максимальным с января 2009 года. Объем импорта равнялся 91,6 млрд евро.

Аналитики в среднем прогнозировали снижение германского экспорта в марте на 5%, импорта - на 4%, свидетельствуют данные Trading Economics.

Трейдеры ждут апрельских данных о безработице в США, чтобы оценить последствия пандемии коронавируса для американского рынка труда. Министерство труда страны опубликует данные в 15:30 МСК.

Эксперты, опрошенные FactSet, в среднем прогнозируют сокращение числа рабочих мест в американской экономике на 22,1 млн в прошлом месяце. Для сравнения: в марте экономика США потеряла 701 тыс. рабочих мест. Безработица в Штатах выросла в апреле до 15,2%, прогнозируют аналитики.

Бумаги Rheinmetall AG снижаются на 3,8%. Операционная EBIT германского военно-промышленного концерна сократилась в первом квартал 2020 года из-за негативных последствий пандемии коронавируса.

Акции ING Groep NV прибавляют в цене 5,9%, хотя нидерландский банк отчитался о падении чистой прибыли в первом квартале на 40%, более чем втрое увеличив резервы на потенциальные потери по кредитам.

Капитализация Siemens AG растет на 5,3%. Германский промышленный конгломерат сократил прибыль во втором финансовом квартале и отозвал прогноз на весь финансовый год в связи с последствиями пандемии коронавируса. Компания также сообщила, что планирует выделить подразделение Flender занимающееся производством приводной техники, в отдельный бизнес и разместить его акции на публичном рынке.

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

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