Этот контент был опубликован 26 мая 2020 г. 11:20

Лондон. 26 мая. ИНТЕРФАКС - Фондовые индексы стран Западной Европы повышаются во вторник, второй день подряд, на фоне оптимизма вокруг постепенного восстановления мировой экономики.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 к 11:15 МСК вырос на 1,1% - до 348,98 пункта.

Британский индикатор FTSE 100 поднялся на 1,9%, германский DAX - на 0,87%, французский CAC - на 1,54%. Итальянский FTSE MIB и испанский IBEX 35 прибавляют 1,27% и 1,57% соответственно.

Оптимизм инвесторов поддерживается решениями властей разных стран о снятии ограничений, введенных с целью сдерживания распространения коронавирусной инфекции COVID-19 и новостями о разработке вакцин против нее.

В Японии накануне был отменен режим чрезвычайного положения, в Индии постепенно возобновляется внутреннее авиасообщение, в европейских странах - снимается все больше и больше ограничений.

Правительство ФРГ планирует отменить ограничения на поездки в 31 европейскую страну после 15 июня в случае, если это позволит сделать ситуация с пандемией коронавируса, сообщает во вторник агентство Dpa со ссылкой на внутренний документ правительства.

Предполагается, что этот документ будет в среду принят на заседании кабинета министров.

Помимо 26 стран-членов ЕС и шенгенской зоны, речь идет о снятии ограничений в передвижениях с Исландией, Норвегией, Швейцарией, Лихтенштейном и Великобританией.

Ограничения на работу рынков на открытом воздухе и автосалонов в Англии будут отменены с 1 июня, с 15 июня откроются непродовольственные магазины, пишет Bloomberg со ссылкой на премьер-министра Бориса Джонсона.

Так, с 15 июня смогут возобновить работу магазины, торгующие одеждой, обувью, игрушками, мебелью, книгами и электроникой, а также ателье, фотостудии, крытые рынки и аукционные дома.

Тем временем в Австралии начались первые в стране клинические испытания вакцины от COVID-19, разработанной американской фармацевтической компанией Novavax.

Доверие потребителей к экономике Германии вырастет в июне на фоне постепенного возобновления работы предприятий в стране, закрытых в связи с пандемией коронавируса, сообщила исследовательская компания GfK.

Опережающий индекс потребительского доверия в ФРГ, рассчитываемый GfK, может подняться до минус 18,9 пункта в следующем месяце с пересмотренных минус 23,1 пункта в мае. Несмотря на рост, это будет второй самый низкий показатель за все время наблюдений.

Экономисты, опрошенные Dow Jones Newswires, прогнозировали значение показателя на уровне минус 18 пунктов в июне.

По словам эксперта GfK Рольфа Беркла, среди потребителей сохраняется высокая неопределенность.

В лидерах роста во вторник оказались акции туристических компаний, подорожавшие на фоне новостей о том, что Испания с 1 июля отменяет обязательный двухнедельный карантин для прибывающих из-за рубежа.

Такое решение члены кабмина приняли на министерской встрече, состоявшейся в понедельник.

В минувшие выходные глава испанского правительства Педро Санчес заявил, что с июля страна откроется для въезда иностранных туристов. При этом он пообещал, что власти предпримут все усилия, чтобы обеспечить безопасность отдыхающих.

Цена бумаг германской TUI Group, крупнейшего туроператора Европы, подскочила на 26,7%, после того как глава компании объявил интервью газете Rheinische Post о планах TUI возобновить полеты в конце июня.

Бумаги International Consolidated Airlines Group S.A. (IAG), в состав которой входят British Airways и Iberia, дорожают на 16,3%, InterContinental Hotels Group PLC - на 12,5%.

Котировки акций easyJet Plc поднимаются на 12,1%. Британский бюджетный авиаперевозчик во вторник сообщил о том, что главный финансовый директор Эндрю Финдли планирует покинуть компанию в мае 2021 года, в связи с чем easyJet начала поиск преемника.

Акции Wirecard AG дешевеют на 1,8%. Германская финтех-компания перенесла публикацию финансовой отчетности за 2019 год с 4 на 18 июня - в третий раз в этом году.

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