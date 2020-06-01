Этот контент был опубликован 1 июня 2020 г. 10:43

Лондон. 1 июня. ИНТЕРФАКС - Фондовые индексы стран Западной Европы повышаются на торгах в понедельник, поскольку отсутствие эскалации конфликта между США и Китаем вернуло внимание инвесторов к постепенному открытию экономик по всему миру.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 к 11:15 МСК поднялся на 0,53% - до 352,22 пункта.

Британский индикатор FTSE 100 вырос на 0,66%, французский CAC - на 0,77%, итальянский FTSE MIB - на 0,58%, испанский IBEX 35 - на 1,29%.

Биржи ряда европейских стран, включая Австрию, Данию, Германию, Норвегию, Швецию и Швейцарию, закрыты в связи с праздником.

Улучшению настроений инвесторов содействовало решение президента США Дональда Трампа не разрывать торговую сделку с Китаем из-за ситуации вокруг Гонконга.

На пресс-конференции в пятницу, посвященной отношениям с Китаем, Трамп не стал оспаривать условия торгового соглашения, заключенного ранее в этом году. Однако, по словам президента, США начнут лишать Гонконг привилегированного статуса, поскольку он перестал быть обособленной составляющей КНР. "Китай заменил свое обещание следовать принципу "одна страна - две системы" на принцип "одна страна - одна система", - заявил Трамп в Белом доме.

Трамп добавил, что США отзовут статус самостоятельной таможенной территории Гонконга, а также введут санкции в отношении должностных лиц, которые "прямо или косвенно подрывают автономию Гонконга". "Наши действия будут решительными и значительными", - сказал президент США.

Инвесторы по всему миру также продолжают следить за масштабными протестами, охватившими США после гибели в Миннеаполисе афроамериканца Джорджа Флойда. Мужчина был задержан полицейскими 25 мая в Миннеаполисе. При задержании один из полицейских надавил на шею Флойда коленом. Впоследствии афроамериканец скончался в реанимации, а видео его задержания попало в интернет.

Статданные, обнародованные в понедельник, показали, что индекс менеджеров закупок (PMI) в производственном секторе еврозоны в мае 2020 года вырос, хотя и остался недалеко от рекордного минимума. Значение индикатора составило 39,4 пункта, свидетельствуют окончательные данные рассчитывающей его компании IHS Markit.

Предварительный показатель находился на отметке 39,5 пункта, аналитики в среднем ожидали его сохранения на этом уровне, согласно Trading Economics. В апреле промышленный PMI составлял 33,4 пункта, этот показатель был минимальным в истории.

Акции британской Associated British Foods PLC подскочили на 6,4%, оказавшись в числе лидеров роста среди компонентов Stoxx Europe 600, на новостях об открытии в этом месяце большинства магазинов ритейлера Primark, принадлежащего компании, на фоне смягчения связанных с пандемией коронавируса ограничений.

Бумаги Rolls-Royce прибавляют 4,2%, отыгрывая понесенные в пятницу потери. Котировки акций International Consolidated Airlines Group и Unibail-Rodamco-Westfield поднимаются на 4,6% и 5,8% соответственно.

Цена бумаг британской сети магазинов одежды класса "люкс" Ted Baker Plc упала на 9,7% после того, как компания отчиталась об увеличении доналогового убытка в 2020 финансовом году на фоне роста расходов и снижения выручки.

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

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