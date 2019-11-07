Этот контент был опубликован 7 ноября 2019 г. 10:57

Лондон. 7 ноября. ИНТЕРФАКС - Фондовые индексы стран Западной Европы повышаются в ходе торгов в четверг на фоне сообщений о договоренности Китая и США о поэтапном сворачивании пошлин в рамках подготовки торгового соглашения.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 к 12:30 мск поднялся на 0,41% и составил 406,72 пункта.

Британский индекс FTSE 100 к этому времени вырос на 0,41%, германский DAX - на 0,76%, французский CAC 40 - на 0,29%. Испанский IBEX 35 и итальянский FTSE MIB прибавили 0,37% и 0,71% соответственно.

Китай и США в ходе переговоров в последние недели договорились о поэтапной отмене дополнительных пошлин по мере продвижения к заключению сделки, сообщило в четверг агентство Bloomberg со ссылкой на представителя министерства торговли КНР Гао Фэна.

Первый этап учитывает договоренности о поставках американских сельхозтоваров в КНР, об установлении правил для предотвращения манипулирования курсами валют, о мерах по защите интеллектуальной собственности и об открытии рынков КНР для американских компаний, пишет The Wall Street Journal.

Ранее в этом месяце США и Китай объявили о заключении промежуточного торгового соглашения, в случае подписания которого США, как ожидается, не будут вводить новые пошлины против КНР с 15 декабря, как было ранее объявлено.

Президент США Дональд Трамп сообщил, что по условиям соглашения, КНР увеличит импорт американской сельхозпродукции на $40-50 млрд.

Предполагалось, что лидеры двух стран подпишут соглашение в ходе саммита АТЭС, который должен был пройти в Чили 16-17 ноября, однако президент Чили Себастьян Пиньера отказался принимать саммит из-за внутренних проблем в стране.

По данным Bloomberg, стороны продолжают обсуждать место и сроки подписания торгового соглашения первого этапа.

Статданные, обнародованные в четверг, указали на более сильное, чем ожидалось, сокращение промышленного производства в Германии в сентябре. Объем промпроизводства снизился на 0,6% по сравнению с предыдущим месяцем, свидетельствуют данные министерства экономики и труда ФРГ. Аналитики в среднем ожидали сокращения показателя на 0,4%. По сравнению с сентябрем 2018 года промпроизводство упало на 4,3% при прогнозе падения на 4,4%.

В лидерах роста в четверг оказались акции предприятий горнодобывающей и металлургической отраслей. Сводный индекс горно-металлургических компаний Stoxx Europe 600 вырос на 1,4%, ранее достигнув максимальной отметки с 23 июля. Цена бумаг ArcelorMittal выросла на 6,3%, Voestalpine - на 3,8%, Salzgitter - на 1,6%. Бумаги BHP Group подорожали на 0,6%, Anglo American - на 1,8%, Rio Tinto - на 0,5%, Glencore - на 2,1%.

ArcelorMittal, крупнейший сталепроизводитель мира, сообщил в четверг, что завершил третий квартал с чистым убытком из-за сложных рыночных условий, в том числе из-за снижения цен и повышения расходов на сырье. Тем не менее, цена акций компании выросла, поскольку прибыль до налоговых, процентных и амортизационных выплат (EBITDA) оказалась лучше консенсус-прогноза.

Акции Deutsche Lufthansa AG подскочили на 7,8%, так как германская авиакомпания увеличила чистую прибыль в третьем квартале текущего года на 4% и подтвердила годовой прогноз.

Котировки бумаг Siemens AG выросли на 4,6%, после того как крупнейший в Европе промышленный конгломерат отчитался об увеличении чистой прибыли и выручки в четвертом финансовом квартале, при этом оба показателя превзошли ожидания аналитиков.

Бумаги британского производителя авиационных двигателей Rolls-Royce Holdings Plc дешевеют на 1,6%, поскольку компания сообщила, что прибыль и денежный поток по итогам года, как ожидается, будут находиться ближе к нижней границе прогнозируемых диапазонов из-за расходов на ремонт двигателей Trent 1000, которые она производит.

Стоимость акций LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE поднимается на 0,9% на фоне сообщений СМИ о том, что Tiffany & Co. хочет, чтобы французский производитель товаров класса "люкс" повысил свое предложение о покупке американской сети розничной торговли ювелирными изделиями.

ва ко де

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!