Этот контент был опубликован 5 июня 2020 г. 11:32

Лондон. 5 июня. ИНТЕРФАКС - Фондовые индексы стран Западной Европы растут в пятницу и могут показать лучший результат за неделю с начала апреля.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 к 11:13 МСК поднялся на 1,38% - до 371,29 пункта.

Британский индикатор FTSE 100 вырос на 1,17%, германский DAX - на 2,07%, французский CAC - на 2,17%. Итальянский FTSE MIB и испанский IBEX 35 прибавили 2% и 2,53% соответственно.

Принятые Европейским центральным банком (ЕЦБ) меры стимулирования укрепили надежду на более быстрое восстановление экономики после кризиса, связанного с пандемией коронавируса.

ЕЦБ в четверг принял решение об увеличении объема экстренной программы выкупа активов Pandemic Emergency Purchase Programme (PEPP) на 600 млрд евро. Таким образом, объем этой программы составит 1,350 трлн евро. Эксперты ожидали, что ЕЦБ увеличит PEPP в четверг на 500 млрд евро.

Регулятор сохранил базовую процентную ставку по кредитам на нулевом уровне, ставку по депозитам - на уровне минус 0,5%, говорится в сообщении банка. Ставка по маржинальным кредитам оставлена на уровне 0,25%. Эти решения совпали с ожиданиями рынка.

Председатель ЕЦБ Кристин Лагард в ходе пресс-конференции по итогам заседания заявила, что экономика еврозоны столкнулась с беспрецедентным спадом в результате пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 и ограничений, введенных с целью сдерживания ее распространения.

В пятницу инвесторы ждут данных министерства труда США о безработице в мае, которые будут обнародованы в 15:30 МСК.

"Сегодня внимание будет сосредоточено на данных о безработице в мае, мы вновь ожидаем рекордных значений, однако не в хорошем смысле", - говорит старший стратег Deutsche Bank Джим Рид, слова которого приводит портал Yahoo Finance.

Согласно прогнозу Deutsche Bank, уровень безработицы в США в мае достигнет 18,1%, что станет максимальным показателем со времен Великой депрессии в 1930-х годах.

Опубликованные в пятницу статданные показали, что объем заказов промышленных предприятий Германии в апреле рухнул на 25,8% по сравнению с предыдущим месяцем.

Это максимальные темпы сокращения показателя по крайней мере с января 1991 года, что отражает ущерб, который нанес вызванный пандемией коронавируса кризис.

Аналитики прогнозировали в среднем падение на 19,7%, по данным Trading Economics.

Тем временем индекс потребительского доверия в Великобритании в мае 2020 года обновил минимум с января 2009 года, несмотря на постепенное снятие ограничений, введенных ранее в стране с целью сдерживания распространения коронавируса.

Значение индекса составило минус 36 пунктов по сравнению с предварительной оценкой в минус 34 пункта, опубликованной двумя неделями ранее, свидетельствуют данные GfK NOP Ltd., которая рассчитывает этот показатель.

Эксперты, опрошенные Dow Jones, в среднем прогнозировали рост показателя до минус 30 пунктов.

Акции AstraZeneca PLC дешевеют на 0,3%. Биофармацевтическая компания заключила новые сделки о поставках вакцины от коронавируса. В рамках одной из них производитель получит $750 млн от двух фондов за поставку 300 млн доз вакцины для их распространения на глобальном уровне.

Бумаги Deutsche Lufthansa AG прибавляют 7,4%. Акции авиакомпании будут выведены из состава индекса 30 крупнейших компаний Франкфуртской фондовой биржи - DAX - c 22 июня 2020 года, говорится в пресс-релизе биржевого оператора Deutsche Boerse AG.

Акции других авиакомпаний также дорожают. Так, цена бумаг International Consolidated Airlines Group SA растет на 12,2%, easyJet PLC - на 9,2%.

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

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