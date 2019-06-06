Этот контент был опубликован 6 июня 2019 г. 11:53

Лондон. 6 июня. ИНТЕРФАКС - Фондовые индексы стран Западной Европы растут на торгах в четверг в ожидании итогов заседания Европейского центрального банка (ЕЦБ) и выступления главы регулятора Марио Драги.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 к 11:47 МСК поднялся на 0,6% и составил 376,33 пункта.

Британский индекс FTSE 100 к этому времени вырос на 0,58%, германский DAX укрепился на 0,53%, французский CAC 40 - на 0,73%, испанский IBEX 35 - на 0,81%, итальянский FTSE MIB - на 0,81%.

Эксперты полагают, что ЕЦБ по итогам заседания в четверг воздержится от изменения параметров денежно-кредитной политики.

Согласно различным консенсус-прогнозам, базовая ставка по кредитам будет оставлена на нулевом уровне, ставка по депозитам - на уровне минус 0,4%, по маржинальным кредитам - 0,25%.

Ранее руководство ЕЦБ пообещало не менять ставки до конца текущего года, и эксперты полагают, что у Центробанка нет веских причин отказываться от своего обещания. Вместе с тем измениться может тональность итогового заявления после заседания, либо прогнозы относительно дальнейшего курса денежно-кредитной политики.

Сообщение ЕЦБ по итогам заседания будет опубликовано в 14:45 МСК. Пресс-конференция Драги начнется в 15:30 МСК.

Статистическое управление Европейского союза (Eurostat) в четверг опубликовало окончательные данные о росте ВВП еврозоны.

Экономика 19 стран еврозоны в первом квартале 2019 года выросла на 0,4% по сравнению с предыдущими тремя месяцами, в то время как рост ВВП в годовом выражении составил 1,2%.

Динамика обоих показателей совпала как с предварительными оценками, так и с ожиданиями экспертов.

В четверг также были обнародованы данные об объеме заказов промышленных предприятий Германии в апреле 2019 года.

Показатель повысился на 0,3% по сравнению с предыдущим месяцем, свидетельствуют данные министерства экономики ФРГ. Аналитики в среднем не ожидали изменения показателя с мартовского уровня.

Между тем настроения инвесторов по-прежнему омрачают опасения о торговых противоречиях США с остальным миром, отмечает Bloomberg.

Президент США Дональд Трамп заявил, что "на переговорах с Мексикой не удалось добиться достаточного прогресса", чтобы предотвратить введение пошлин, о которых он предупреждал ранее. По его словам, переговоры продолжатся в четверг.

В конце мая Трамп сообщил о введении с 10 июня пошлин в 5% на все товары, поступающие из страны. Он отметил, что пошлина будет увеличиваться до тех пор, пока проблема нелегальной иммиграции не будет решена. Суть проблемы, по словам президента США, заключается в том, что власти Мексики позволяют направляющимся в США миллионам нелегалов беспрепятственно пересекать свою территорию.

Акции ряда автомобильных компаний дешевеют на новостях о том, что итало-американский автопроизводитель Fiat Chrysler Automobiles (FCA) отозвал свое предложение о слиянии с французской Renault SA.

Бумаги Fiat снижаются на 0,62%, котировки BMW - на 0,3%, Daimler - на 0,04%. Акции Renault дешевеют на 7,42% и демонстрируют самое существенное падение среди основных компонентов индекса Stoxx Europe 600.

Между тем наибольший рост среди компонентов индекса демонстрируют бумаги финского промышленного конгломерата Valmet Corp., которые дорожают на 4,13%.

Акции французского банка Credit Agricole теряют в цене 0,14% после того, как банк опубликовал новый среднесрочный план развития до 2022 года. Котировки BNP Paribas снижаются на 0,31%, Societe Generale - на 0,33%.

Котировки Remy Cointreau SA, второго по величине производителя алкоголя во Франции, снижаются на 1,31%, несмотря на то, что компания отчиталась о росте прибыли в минувшем финансовом году.

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

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