Этот контент был опубликован 29 октября 2019 г. 10:50

Лондон. 29 октября. ИНТЕРФАКС - Фондовые индексы стран Западной Европы снижаются в ходе торгов во вторник, трейдеры продолжают следить за развитием торговых переговоров США и Китая и ситуацией вокруг выхода Великобритании из ЕС.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 к 12:08 МСК опустился на 0,37% и составил 397,53 пункта.

Британский индекс FTSE 100 снизился на 0,37%, германский DAX - на 0,17%, французский CAC 40 - на 0,16%. Испанский IBEX 35 и итальянский FTSE MIB потеряли 0,38% и 0,15% соответственно.

Палата общин Великобритании проголосовала против выдвинутого британским правительством предложения провести в стране досрочные выборы, сообщили в понедельник британские СМИ. За досрочные выборы высказались 299 депутатов, что на 135 меньше необходимого числа.

Предложение премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона о досрочных выборах прозвучало после того, как на прошлой неделе Палата общин отвергла предложение правительства о завершении за три дня рассмотрения вопроса о ратификации соглашения о Brexit.

Джонсон предлагал провести выборы 12 декабря. Первые две его инициативы - 4 и 9 сентября - не набрали достаточного количества голосов. Теперь, когда инициатива провалилась в третий раз, премьер-министр заявил, что он представит на рассмотрение парламента законопроект, а не инициативу о выборах.

В отличие от предыдущих инициатив, законопроекту не требуется поддержка двух третей депутатов, для его принятия достаточно простого большинства. Ожидается, что этот законопроект правительство представит во вторник.

Между тем Управление торгового представителя США сообщило в понедельник, что рассматривает возможность продления освобождения от импортных пошлин для порядка 1 тыс. наименований китайских товаров на общую сумму $34 млрд в год.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что переговоры по первой фазе торгового соглашения идут даже быстрее, чем ожидалось. Президент добавил, что в этой части соглашения будут учтены интересы фермеров и банков.

Участники рынков также ждут заседания Федеральной резервной системы, итоги которого будут подведены в среду. По прогнозам большинства аналитиков и участников рынка, Федрезерв снизит базовую процентную ставку на 0,25 процентного пункта, до 1,5-1,75%. Это будет третье снижение ставки с начала года.

Статданные, обнародованные во вторник, показали, что доверие французских потребителей к экономике страны не изменилось в этом месяце. По данным национального статистического управления Insee, индекс потребительского доверия во Франции в октябре остался на отметке 104 пункта, как и в сентябре, что совпало с прогнозами экономистов.

В центре внимания остается сезон корпоративной отчетности.

Котировки акций BP Plc снижаются на 0,7%, поскольку британская нефтекомпания получила чистый убыток в третьем квартале 2019 года, хотя ее скорректированная прибыль оказалась лучше прогнозов рынка.

Акции финского производителя бумаги и упаковки Stora Enso Oyj упали в цене на 8,3%, после того как она отчиталась о более низких, чем ожидалось, выручке и операционной прибыли.

Цена бумаг германской Fresenius SE, предлагающей продукты и услуги для медицинской сферы, выросла на 4,9%, так как компания увеличила чистую прибыль и выручку в третьем квартале и подтвердила годовой прогноз.

Бумаги Beiersdorf AG, выпускающей косметику под маркой Nivea, подешевели почти на 1%, хотя отчетность компании оказалась довольно сильной. Выручка Beiersdorf за девять месяцев увеличилась на 6%, до 5,73 млрд евро. Органический рост выручки составил 4,3%. Кроме того, компания подтвердила прогноз на текущий год в целом.

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

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