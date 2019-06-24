Этот контент был опубликован 24 июня 2019 г. 12:08

Лондон. 24 июня. ИНТЕРФАКС - Фондовые индексы стран Западной Европы преимущественно снижаются в понедельник на фоне сохраняющейся напряженности в отношениях между США и Ираном, которая вызывает у инвесторов опасения военной конфронтации на Ближнем Востоке.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 к 12:35 МСК опустился на 0,13% и составил 384,25 пункта.

Германский индекс DAX к этому времени снизился на 0,45%, французский CAC 40 потерял 0,18%, британский индекс FTSE 100 подрос на 0,06%, испанский индекс IBEX 35 упал на 0,35%, тогда как итальянский FTSE MIB потерял 0,36%.

Отношения между Вашингтоном и Тегераном обострились на прошлой неделе, когда иранские военные сбили американский беспилотник в районе Ормузского пролива. США утверждают, что летательный аппарат не вторгался в иранское воздушное пространство. Иранцы же заверяют, что сбили самолет, когда тот находился над иранскими территориальными водами.

США намерены в понедельник ввести дополнительные санкции против Ирана, чтобы усилить экономическое давление на Тегеран и не допустить появления у него ядерного оружия, заявил президент США Дональд Трамп. При этом он добавил, что хотел бы однажды отменить все ограничительные меры, чтобы Иран "вновь стал процветающей нацией, причем чем раньше, тем лучше", но не допустит, чтобы у Тегерана появилось ядерное оружие.

Эксперты полагают, что санкции могут коснуться международных страховщиков, банков и трейдинговых компаний, которые продолжают сотрудничество с Ираном. Кроме того, США могут предпринять шаги против иранской структуры, созданной для взаимодействия с европейским финансовым механизмом для обхода санкций.

Главным событием, которого ожидают мировые рынки на этой неделе, станет встреча президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина "на полях" саммита G20 в Японии. В воскресенье китайское государственное новостное агентство "Синьхуа" официально подтвердило участие Си Цзиньпина в саммите. Никаких предпосылок к тому, что китайский лидер не приедет в Осаку, не было, однако Трамп ранее угрожал расширить пошлины на китайские товары, если это случится.

Тем временем в пятницу вице-президент США Майк Пенс отменил свое выступление, посвященное Китаю, что эксперты восприняли как нежелание делать какие-либо заявления перед встречей лидеров двух стран.

Статданные, обнародованные в понедельник, указали на ухудшение деловых настроений в Германии в июне. Индекс доверия предпринимателей к экономике Германии опустился до минимума с ноября 2014 года, свидетельствуют данные, рассчитываемые исследовательским институтом IFO. Значение индикатора составило 97,4 пункта по сравнению с 97,9 пункта в предыдущий месяц. Показатель совпал с прогнозами аналитиков, опрошенных Bloomberg.

Индекс оценки предпринимателями текущей ситуации в экономике Германии вырос до 100,8 пункта со 100,7 пункта, индекс ожиданий на будущее снизился до 94,2 пункта с 95,2 пункта.

Акции Daimler подешевели на 4,5% после того, как компания скорректировала прогноз годовой прибыли, сославшись на ожидаемый рост расходов в связи с правительственными разбирательствами и мерами, касающимися дизельных автомобилей Mercedes-Benz.

Бумаги других компаний автомобильного сектора также несут потери. Цена бумаг Volkswagen снизилась на 0,9%, BMW - на 1,1%, Porsche - на 0,6%.

Акции Renault SA упали на 0,8% в цене. Как сообщила газета The Wall Street Journal, переговоры о слиянии производителей автомобилей Fiat Chrysler Automobiles NV (FCA) и Renault SA, завершившиеся безрезультатно в начале июня, могут возобновиться в ближайшее время в зависимости от итогов двух мероприятий, которые пройдут на этой неделе в Японии.

В то же время акции французского ритейлера Carrefour SA подорожали на 1,2% после того, как компания заключила соглашение о продаже 80-процентной доли в своем китайском подразделении Carrefour China китайской компании Suning.com.

Бумаги Santander SA подешевели на 0,2%. Испанский банк сообщил, что достиг соглашения с германским страховщиком Allianz SE о приобретении его 60%-ной доли в совместном предприятии Allianz и принадлежащего Santander банка Banco Popular в Испании за 937 млн евро. Ожидается, что сделка будет закрыта в первом квартале 2020 года после получения одобрений регуляторов.

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

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