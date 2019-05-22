Этот контент был опубликован 22 мая 2019 г. 14:34

Лондон. 22 мая. ИНТЕРФАКС - Фондовые индексы стран Западной Европы преимущественно снижаются в ходе торгов в среду на фоне противоречивых сигналов о развитии торгового конфликта между США и Китаем.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx 600 к 15:13 МСК снизился на 0,58% и составил 377,3 пункта.

Британский индекс FTSE 100 уменьшился на 0,05%, французский CAC 40 опустился на 0,64%, германский DAX потерял 0,63%. Испанский IBEX 35 снизился на 0,51%, итальянский FTSE MIB - на 0,76%.

Поддержку рынку оказывает заявление посла КНР в США Цуй Тянькая о том, что Пекин готов продолжить торговые переговоры с Вашингтоном. Однако дипломат обвинил американскую сторону в том, что она неоднократно меняла свою позицию и нарушала уже достигнутую предварительную сделку.

Тем временем, как пишут СМИ, Вашингтон расширяет свой "черный список" китайских компаний, поставки которым американских технологий и комплектующих могут осуществляться только на основании специальных лицензий. Помимо китайского производителя электроники Huawei, в него могут попасть Hangzhou Hikvision Digital Technology Co. и Zhejiang Dahua Technology Co., производящие камеры видеонаблюдения. Их обвиняют в содействии нарушениям прав человека в Китае.

Британский индекс показывает динамику лучше рынка благодаря ослаблению фунта стерлингов к доллару США.

Согласно сообщениям СМИ, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй направила лидеру Лейбористской партии Джереми Корбину послание, в котором просит о компромиссе по вопросу выхода страны из ЕС.

Во вторник Мэй представила новый вариант законопроекта о Brexit, по которому должен проголосовать британский парламент. В частности, премьер предложила депутатам провести голосование о повторном референдуме по Brexit, пообещала им голосование по аспектам будущих отношений с ЕС и заверила в том, что правительство будет искать альтернативу критикуемому "страховочному плану" по ирландской границе. Предложения Мэй вызвали смешанную реакцию среди британских политиков.

Как показали опубликованные в среду данные Национального статистического управления (ONS) Великобритании, инфляция в стране в апреле 2019 года ускорилась до 2,1% в годовом выражении с 1,9% месяцем ранее на фоне подъема стоимости энергоносителей и автомобильного топлива. Темпы роста потребительских цен превысили целевой показатель Банка Англии, составляющий 2%, впервые с начала текущего года.

Акции Marks & Spencer Group Plc дешевеют на 7,7%. Британская сеть универмагов зафиксировала рост прибыли на 27% за 2019 финансовый год, но сообщила об увеличении расходов, связанных с реструктуризацией и закрытием магазинов. Компания также опубликовала детали предстоящей эмиссии новых акций для финансирования совместного предприятия с онлайн-ритейлером Ocado Group. Цена бумаг Ocado снижается на 1,7%.

Бумаги швейцарского банка UBS теряют в цене 1,3%. Агентство Bloomberg сообщило в среду со ссылкой на осведомленные источники, что кредитору, возможно, придется выплатить властям Италии около 100 млн евро для урегулирования дела об уклонении от налогов.

Котировки Royal Mail PLC подскочили на 7%, несмотря на то, что почтовая служба Великобритании сократила прибыль по итогам 2019 финансового года на 26% и сообщила, что понизит дивиденды в 2020 фингоду на 40% в рамках плана финансового оздоровления компании.

Акции британского поставщика услуг онлайн-торговли IG Group Holdings PLC дорожают на 14%, хотя компания сообщила, что ожидает падения выручки и прибыли в 2019 финансовом году из-за стабильно низкой рыночной волатильности.

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

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