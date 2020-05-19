Этот контент был опубликован 19 мая 2020 г. 10:43

Лондон. 19 мая. ИНТЕРФАКС - Фондовые индексы стран Западной Европы снижаются на торгах во вторник, прервав восходящий тренд предыдущего дня, связанный с надеждами на создание вакцины от коронавируса.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 к 11:08 МСК опустился на 0,73% - до 339,08 пункта.

Британский индикатор FTSE 100 уменьшился на 0,26%, германский DAX - на 0,38%, французский CAC - на 0,78%. Итальянский FTSE MIB и испанский IBEX 35 теряют 0,96% и 1,55% соответственно.

Накануне европейские индексы продемонстрировали существенный рост на фоне укрепления уверенности инвесторов по мере постепенного смягчения по всему миру ограничений, введенных с целью сдерживания распространения коронавирусной инфекции.

Оптимизму на рынках также способствовали новости о прогрессе в разработке вакцины от COVID-19.

Американская биотехнологическая компания Moderna Inc. (SPB: MRNA) объявила, что начальный этап испытания вакцины против коронавируса нового типа на людях дал положительные результаты. В компании указали, что в ходе первой фазы клинических исследований, в которых участвуют 45 человек, вакцина mRNA-1273 показала себя как "в целом безопасная и хорошо переносимая". Акции компании по итогам торгов в США в понедельник взлетели почти на 20%.

Франция и Германия выступили в понедельник с совместной инициативой послекризисного восстановления европейской экономики - созданием фонда объемом 500 млрд евро бюджетных средств.

Предполагается, что этот фонд, который в настоящее время обсуждается на уровне ЕС, мог бы быть "обеспечен 500 млрд евро бюджетных расходов ЕС для наиболее затронутых секторов и регионов на основе бюджетных программ ЕС и при уважении европейских приоритетов", отмечается в совместном заявлении Парижа и Берлина.

Это предложение уже получило поддержку председателя Европейской комиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен.

"Я приветствую конструктивное предложение Франции и Германии. Оно признает масштабы экономических проблем, с которыми сталкивается Европа, и справедливо подчеркивает необходимость работы над решением с европейским бюджетом в его основе", - говорится в заявлении фон дер Ляйен, распространенном в Брюсселе.

По мнению главы ЕК, вместе эти меры должны позволить государствам-членам и предприятиям ЕС "пережить кризис, а затем начать масштабные инвестиции, необходимые для восстановления европейской экономики".

Статданные, обнародованные во вторник, показали, что количество новых заявок на пособие по безработице в Великобритании увеличилось рекордными темпами в апреле 2020 года на фоне локдаунов, введенных для борьбы с COVID-19.

Число заявок выросло на 856,5 тыс., превысив 2 млн, свидетельствуют данные Национального статистического управления (ONS). Для сравнения: в марте количество заявок увеличилось на 12,1 тыс.

Уровень безработицы в апреле достиг 5,8%, что является максимумом для этого месяца более чем за два десятилетия.

Между тем продажи автомобилей в странах Евросоюза (без учета Мальты, данные по которой отсутствуют) рухнули в апреле на 76,3% в годовом выражении.

Это самое существенное падение спроса на автомобили за месяц с момента начала учета данных, что связано с ограничениями, введенными из-за пандемии коронавируса.

Согласно данным Европейской ассоциации производителей автомобилей (ACEA), число зарегистрированных новых автомобилей в странах ЕС в прошлом месяце составило 270,682 тыс. по сравнению с 1,14 млн годом ранее.

Столь существенный спад связан с тем, что большинство дилерских центров в странах Европейского союза были закрыты на протяжении всего месяца.

Падение спроса на автомобили в прошлом месяце было отмечено на всех рынках региона. Самое существенное снижение продаж зафиксировано в Италии - на 97,6% и Испании - на 96,5%. Во Франции реализация машин упала на 88,8%, в Германии показатель уменьшился на 61,1%.

Котировки бумаг британского страховщика Beazley подскочили на 9,8% после того, как компания провела размещение новых акций.

Бумаги авиаперевозчиков International Consolidated Airlines Group S.A. и easyJet PLC подорожали на 6,4% и 2,4% соответственно.

В то же время акции Imperial Brands Plc подешевели на 7,1%, так как британский концерн, в который входит табачная компания Imperial Tobacco, объявил о сокращении годовых дивидендов на треть. Доналоговая прибыль Imperial Brands снизилась в первом полугодии 2020 финансового года, завершившемся 31 марта, тогда как выручка выросла.

Цена бумаг итальянского оператора связи Telecom Italia SpA снижается примерно на 6% после публикации финансовой отчетности за первый квартал 2020 года. Компания зафиксировала рост чистой прибыли, но ее выручка сократилась на фоне закрытия магазинов из-за ограничений, связанных с коронавирусом.

Акции британской горнодобывающей компании Antofagasta Plc теряют 4,1% после решения компании о сокращении дивидендов за 2019 год в связи с неопределенностью вокруг коронавируса.

Служба финансово-экономической информации

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