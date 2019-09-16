Этот контент был опубликован 16 сентября 2019 г. 12:19

Лондон. 16 сентября. ИНТЕРФАКС - Фондовые индексы стран Западной Европы снижаются в ходе торгов в понедельник на фоне эскалации напряженности на Ближнем Востоке после атак на объекты нефтяной промышленности Саудовской Аравии.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 к 12:30 МСК опустился на 0,5% и составил 389,85 пункта.

Британский индекс FTSE 100 снизился на 0,12%, германский DAX - на 0,63%, французский CAC 40 - на 0,47%. Испанский IBEX 35 и итальянский FTSE MIB потеряли 0,79% и 1,15% соответственно.

Акции нефтяных компаний подорожали, а цена бумаг авиакомпаний снизилась вслед за резким скачком цен на нефть. В минувшую субботу стало известно о новом нападении на нефтяные объекты Саудовской Аравии - атаке беспилотников подверглись крупнейшее в стране нефтеперерабатывающее предприятие Абкайк и крупное нефтяное месторождение Хурайс. В результате было приостановлено производство нефти в объеме 5,7 млн баррелей в сутки (б/c), то есть около половины всего объема, добываемого в стране, и примерно 6% мирового производства.

Повышение цен на нефть WTI и Brent при открытии торгов в понедельник достигало 11-13% - подъем цен стал максимальным с февраля 2016 года.

Акции Tullow Oil прибавляют в цене 9,9%, BP - 4%. Бумаги Ryanair и Air France-KLM подешевели соответственно на 2,5% и 4,7%.

Дополнительное давление на рынок оказали опубликованные в понедельник статданные, которые указали на замедления роста промпроизводства и розничных продаж в Китае в августе.

Объем промпроизводства в прошлом месяце увеличился на 4,4% по сравнению с августом прошлого года, свидетельствуют данные Государственного статистического управления КНР (ГСУ). При этом рост замедлился по сравнению с июльскими 4,8% и оказался хуже консенсус-прогноза экспертов Уолл-стрит, предусматривавшего повышение промпроизводства на 5,2%.

Темпы повышения розничных продаж в Китае в августе замедлились до 7,5% с июльских 7,6% и оказались хуже прогноза (7,9%). Рост с начала года составил 8,2%.

Рынки на этой неделе будут ждать двухдневного заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, итоги которого будут подведены в среду. Подавляющее большинство экспертов ожидает снижения базовой процентной ставки Федрезервом на 0,25 процентного пункта.

На минувшей неделе прошло заседание Европейского центрального банка (ЕЦБ). Как сообщалось, ЕЦБ снизил процентную ставку по депозитам на 10 базисных пунктов, до минус 0,5% годовых. Также руководство ЕЦБ объявило о решении ввести многоуровневую систему применения ставки по депозитам.

business@interfax.ru

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