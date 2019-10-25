Этот контент был опубликован 25 октября 2019 г. 12:15

Лондон. 25 октября. ИНТЕРФАКС - Фондовые индексы стран Западной Европы снижаются в ходе торгов в пятницу на фоне смешанных отчетов компаний, но могут завершить неделю в положительной зоне благодаря ослаблению рисков, связанных с выходом Великобритании из ЕС и торговой войной между США и Китаем.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 к 12:43 МСК опустился на 0,4% и составил 395,79 пункта.

Британский индекс FTSE 100 снизился на 0,47%, германский DAX - на 0,29%, французский CAC 40 - на 0,2%. Испанский IBEX 35 и итальянский FTSE MIB потеряли 0,05% и 0,06% соответственно.

В центре внимания трейдеров остаются новости, касающиеся торговых отношений США и Китая, ситуация вокруг Brexit, а также корпоративная отчетность.

Вице-президент США Майк Пенс, выступая в Вашингтоне в четверг, выразил надежду на то, что Штаты и Китай подпишут соглашение в рамках первого этапа урегулирования торгового спора. Он отметил, что США "продолжат добросовестно вести переговоры с КНР". Пенс подчеркнул, что Китай "является стратегическим и экономическим конкурентом США", подвергнув при этом критике действия Пекина в Гонконге.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в четверг заявил, что намерен поставить на рассмотрение парламента вопрос о проведении досрочных парламентских выборов в стране 12 декабря. Такой шаг, по словам Джонсона, необходим, чтобы Великобритания могла выйти из тупика из-за Brexit.

Ранее Джонсон уже призывал к досрочным выборам. Оппозиционная Лейбористская партия в ответ на это заявила, что не поддержит проведение выборов до тех пор, пока ЕС не предоставит Великобритании продление Brexit.

По данным СМИ, лидеры стран-членов ЕС в пятницу могут принять окончательное решение о том, предоставлять ли Великобритании трехмесячную отсрочку для выхода из союза. Отмечается, что большинство остающихся в ЕС стран поддерживают такую отсрочку, тогда как против такого шага выступает Франция.

Статданные, обнародованные в пятницу, показали, что настроения деловых кругов в Германии в октябре были стабильными, тогда как ожидания неожиданно улучшились.

Индекс доверия предпринимателей к экономике ФРГ в текущем месяце остался на сентябрьском уровне 94,6 пункта. Эксперты в среднем ожидали снижения показателя до 94,5 пункта.

В то же время индекс ожиданий руководителей германских предприятий на ближайшее время в октябре вырос до 91,5 пункта с 90,9 пункта в сентябре, когда показатель упал до минимума с июня 2009 года. Индикатор отношения к текущей ситуации снизился до 97,8 пункта с 98,6 пункта месяцем ранее.

Акции британского банка Barclays, второго по величине активов в стране, прибавляют в цене 1,8%, несмотря на то, что он зафиксировал чистый убыток в третьем квартале 2019 года, зарезервировав 1,4 млрд фунтов стерлингов ($1,8 млрд) на выплаты компенсаций по делу о навязывании клиентам контрактов страхования платежеспособности заемщика (так называемые payment protection insurance, PPI).

Цена бумаг крупнейшей в мире пивоваренной компании Anheuser-Busch InBev NV (AB InBev) упала на 9,6%, после того как она отчиталась о нулевом росте прибыли в третьем квартале на фоне снижения поставок в США и Китай, а также ухудшила прогноз прибыли на год в целом.

Бумаги французской холдинговой компания Kering SA, владеющей известными модными брендами, подорожали на 9,1%, так как она увеличила выручку в третьем квартале 2019 года на 14% благодаря сильным показателям ее флагманского бренда Gucci.

Рыночная стоимость французской Renault SA снижается на 0,7%, после того как вторая по величине автомобильная компания страны сократила выручку в третьем квартале 2019 года на 1,6% в том числе из-за падения продаж в Китае, и ухудшила прогноз для глобального автомобильного рынка на 2019 год.

Капитализаций итальянской Eni SpA уменьшилась на 1,1%, поскольку компания сократила прибыль в третьем квартале на 44%, хотя и зафиксировала увеличение добычи нефти и газа, причем показатель стал самым высоким для третьего квартала

Котировки бумаг разработчика видеоигр Ubisoft Entertainment SA рухнули на 20,7% после того, как компания снизила прогнозы на текущий год на фоне слабого спроса на ее новые видеоигры.

Бумаги французской консалтинговой компании Capgemini SE дешевеют на 7%, так как она ухудшила годовой прогноз выручки из-за беспокойства о замедлении темпов роста экономики.

Акции швейцарской консалтинговой фирмы SoftwareOne подорожали более чем на 2% на дебютных торгах в Цюрихе после первичного публичного размещения, в ходе которого компания привлекала 694 млн швейцарских франков ($699 млн).

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