Этот контент был опубликован 21 июня 2019 г. 19:11

Лондон. 21 июня. ИНТЕРФАКС - Фондовые индексы стран Западной Европы преимущественно снизились по итогам торгов в пятницу на фоне беспокойства инвесторов по поводу обострения ситуации на Ближнем Востоке.

Несмотря на рост в начале сессии, сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 развернулся вниз во второй половине дня и завершил торги на отметке 384,76 пункта, на 0,36% ниже уровня предыдущего закрытия. По итогам недели он тем не менее повысился на 1,6%.

Британский индекс FTSE 100 потерял 0,23%, германский DAX - 0,13%, французский CAC 40 - 0,13%. Испанский индекс IBEX 35 вырос на 0,20%, тогда как итальянский FTSE MIB прибавил 0,13%.

Давление на рынки акций оказала новость о том, что вооруженные силы Ирана сбили американский беспилотник после того, как он нарушил воздушное пространство страны. Минобороны США подтвердило информацию об уничтожении беспилотника, однако заявило, что он был сбит в международном воздушном пространстве над Ормузским проливом.

По данным газеты The New York Times, после этого президент США Дональд Трамп санкционировал нанесение удара по Ирану, однако отменил операцию в последний момент.

В пятницу Трамп заявил, что нанесение авиаудара было бы непропорциональным ответом на атаку на беспилотник, поскольку, по оценкам военного командования, удар мог бы привести к гибели порядка 150 человек.

Сигналы, поступающие от Федеральной резервной системы (ФРС) и Европейского Центробанка (ЕЦБ) о возможном смягчении денежно-кредитной политики в США и еврозоне, оказывали поддержку европейским рынкам на этой неделе.

Американский центробанк по итогам заседания 18-19 июня принял решение сохранить базовую ставку неизменной - на уровне 2,25-2,5%, однако подготовил почву для ее снижения на следующем заседании, отметив появившуюся неопределенность в отношении перспектив экономики.

Во вторник участников торгов порадовали заявления главы ЕЦБ Марио Драги о том, что экономике еврозоны потребуются новые стимулирующие меры, если прогнозы ее дальнейшего роста и инфляции не улучшатся.

По словам аналитиков, ожидания смягчения денежно-кредитной политики мировых центробанков, вероятно, усилят спрос инвесторов на рисковые активы, однако настроения в ближайшие дни будут зависеть от ситуации на Ближнем Востоке, поступающих экономических данных и новостей в отношении торговых переговоров США и Китая.

Ранее на этой неделе президент США Дональд Трамп заявил, что он проведет "расширенную встречу" с лидером КНР Си Цзиньпином в рамках саммита G20 в Японии 28-29 июня.

Торговый представитель США Роберт Лайтхайзер в среду сообщил, что намерен обсудить со своим китайским коллегой вопрос торговых отношений двух стран и встретиться с ним персонально в Осаке, где будет проходить саммит G20. Лайтхайзер провел уже несколько раундов переговоров с заместителем премьера Госсовета КНР Лю Хэ, отвечающим за торговые переговоры с США.

Вопреки общей тенденции рынка, акции нефтегазовых компаний подорожали благодаря росту цен нефть из-за рисков поставкам с Ближнего Востока, усилившихся на фоне конфликта Ирана с США.

Бумаги шведской Lundin Petroleum прибавили в цене 5,3%, оказавшись в лидерах роста среди компонентов Stoxx Europe 600.

Одну из худших динамик в пятницу продемонстрировали акции технологических компаний.

Бумаги британской IQE Plc, ведущего мирового производителя полупроводниковых пластин, а также решений для полупроводниковой отрасли, рухнули на 24,8% после того, как компания предупредила, что ее показатели в первом полугодии 2019 года и по итогам всего года будут ниже ожиданий, поскольку ограничения Штатов в отношении китайской Huawei привели к более серьезным последствиям, чем предполагалось.

Акции Infineon, AMS, STMicroelectronics и Dialog Semiconductor подешевели на 0,3-3,9%.

В то же время акции британской Trainline на дебютных торгах в пятницу взлетели в цене на 17% - до 411 пенсов. Это один из лучших дебютов среди крупных европейских компаний в этом году. Компания, владеющая платформой для продажи проездных билетов, провела первичное размещение акций по цене 350 пенсов за бумагу, что соответствует оценке компании на уровне 1,68 млрд фунтов стерлингов ($2,1 млрд). IPO Trainline стало вторым по величине в Великобритании в этом году.

Статданные, обнародованные в пятницу, показали, что рост экономической активности в еврозоне ускорился в июне. Сводный индекс менеджеров закупок (PMI) в еврозоне, рассчитываемый компанией Markit, в июне вырос до 52,1 пункта, согласно предварительным данным, с 51,8 пункта в мае, достигнув семимесячного пика. Аналитики в среднем ожидали увеличения показателя до 52 пунктов.

Предварительное значение PMI в перерабатывающей отрасли увеличилось до 47,8 с 47,4 пункта, хотя эксперты прогнозировали рост до 48 пунктов. В сфере услуг показатель поднялся до 53,4 с 52,9 пункта вместо ожидавшегося роста до 53 пунктов.

В Германии сводный PMI остался на майском уровне в 52,6 пункта, во Франции показатель вырос с 51,2 до 52,9 пункта.

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

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