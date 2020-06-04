Этот контент был опубликован 4 июня 2020 г. 21:27

Лондон. 4 июня. ИНТЕРФАКС - Фондовые индексы стран Западной Европы завершили в минусе торги в четверг, инвесторы оценивали итоги заседания Европейского центрального банка (ЕЦБ).

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 к концу сессии опустился на 0,72% - до 366,25 пункта.

Британский индикатор FTSE 100 снизился на 0,64%, германский DAX - на 0,45%, французский CAC - на 0,21%. Итальянский FTSE MIB и испанский IBEX 35 потеряли 0,04% и 0,78 % соответственно.

ЕЦБ в четверг принял решение об увеличении объема экстренной программы выкупа активов Pandemic Emergency Purchase Programme (PEPP) на 600 млрд евро. Таким образом, объем этой программы составит 1,350 трлн евро. Эксперты ожидали, что ЕЦБ увеличит PEPP в четверг на 500 млрд евро.

Регулятор сохранил базовую процентную ставку по кредитам на нулевом уровне, ставку по депозитам - на уровне минус 0,5%, говорится в сообщении банка. Ставка по маржинальным кредитам оставлена на уровне 0,25%. Эти решения совпали с ожиданиями рынка.

Председатель ЕЦБ Кристин Лагард в ходе пресс-конференции по итогам заседания заявила, что экономика еврозоны столкнулась с беспрецедентным спадом в результате пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 и ограничений, введенных с целью сдерживания ее распространения.

ЕЦБ понизил прогнозы для ВВП и инфляции в еврозоне на текущий год. Согласно новым оценкам, экономика региона сократится на 8,7% в 2020 году, а инфляция составит лишь 0,3% на фоне падения стоимости энергоносителей и общего экономического спада. Во втором квартале 2020 года ВВП еврозоны, по оценкам экспертов ЕЦБ, рухнет на 13%.

Розничные продажи в еврозоне в апреле упали на 11,7% относительно предыдущего месяца, свидетельствуют данные Статистического управления Европейского союза (Eurostat). Относительно апреля 2019 года показатель упал на 19,6%. Аналитики в среднем ожидали снижения первого показателя на 15%, второго - на 22,3%, сообщает Trading Economics.

Регистрация новых автомобилей в Великобритании в мае рухнула на 89%, поскольку автосалоны остаются закрытыми из-за пандемии коронавируса COVID-19. Однако с середины месяца они запустили возможность удаленного оформления покупки, что вызвало определенный позитив у покупателей, говорится в сообщении Общества производителей и продавцов автомобилей (SMMT).

Акции Aston Martin Lagonda Global Holdings Plc подешевели на 3,2%, после того как британский производитель спортивных автомобилей объявил о планах сократить до 500 рабочих мест в рамках реструктуризации, направленной на снижение расходов и возвращение к прибыльности.

Цена бумаг британского девелопера Hammerson Plc упала на 13,7% после ралли в первой половине недели на фоне сообщения компании о возобновлении работы всех ее основных торговых центров с 15 июня.

В то же время бумаги Remy Cointreau SA подскочили в цене на 11,3%, несмотря на то, что французский производитель алкогольной продукции спрогнозировал падения прибыли по итогам первого полугодия 2020/2021 года, которое завершится в сентябре.

Котировки акций германского производителя спортивных товаров adidas AG выросли на 1,8% на новостях о том, что продажи компании в Китае вернулись к росту раньше, чем ожидалось, на фоне снятия карантинных мер, которые были введены в связи с пандемией коронавируса.

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