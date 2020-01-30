Этот контент был опубликован 30 января 2020 г. 18:24

Лондон. 30 января. ИНТЕРФАКС - Фондовые индексы стран Западной Европы упали по итогам в четверг на фоне возросших опасений по поводу последствий для экономики в связи с распространением нового вируса в Китае.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 опустился на 1,01% и составил 415,16 пункта.

Британский индикатор FTSE 100 снизился на 1,36%, германский DAX - на 1,41%, французский CAC 40 - на 1,40%. Итальянский FTSE MIB и испанский IBEX 35 потеряли 1,59% и 0,72% соответственно.

В центре внимания мировых рынков остается ситуация с коронавирусом, который был выявлен в КНР в конце декабря. По последним данным, на территории Китая, где находится большинство заболевших, зафиксировано 7 тыс. 711 случаев заболевания пневмонией, вызываемой новым типом коронавируса, скончались 170 человек.

Случаи заражения новым вирусом обнаружены в Гонконге, в Макао, на Тайване, а также в ряде других стран, в том числе в Таиланде, Японии, Южной Корее, Вьетнаме, США, Сингапуре, Франции, Малайзии, Непале и Австралии. Правительства Филиппин и Индии в четверг также подтвердили первые случаи заболевания коронавирусом.

Банк Англии по итогам заседания в четверг сохранил неизменной базовую процентную ставку на уровне 0,75% годовых. Британский ЦБ также сохранил объем программы покупки гособлигаций на уровне 435 млрд фунтов стерлингов ($541,5 млрд) и объем покупки корпоративных бондов на уровне 10 млрд фунтов. Все решения банка совпали с ожиданиями рынка.

Накануне завершилось двухдневное заседание Федеральной резервной системы (ФРС) США, по итогам которого американский ЦБ сохранил процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) в диапазоне от 1,5% до 1,75% годовых.

Опубликованные в четверг статданные указали на снижение уровня безработицы в еврозоне в декабре.

Безработица в 19 странах еврозоны в минувшем месяце сократилась до 7,4% с 7,5% месяцем ранее, свидетельствуют данные Статистического управления Европейского союза. Аналитики, опрошенные Bloomberg, не ожидали изменения.

Количество безработных в Германии в январе сократилось на 2 тыс. - до 2,277 млн человек, свидетельствуют данные Федерального агентства по трудоустройству ФРГ. Безработица осталась на уровне 5% (вблизи рекордно низкой отметки) по итогам девятого месяца подряд

Тем временем сводный индекс делового и потребительского доверия к экономике еврозоны в январе увеличился до 102,8 пункта, свидетельствуют данные Европейской комиссии.

Согласно пересмотренным данным, в декабре значение индикатора составляло 101,3 пункта, а не 101,5 пункта, как сообщалось ранее. Аналитики в среднем ожидали повышения до 101,8 пункта с ранее объявленного уровня, свидетельствуют данные Trading Economics.

Акции европейских компаний нефтегазового сектора упали в цене на фоне разочаровывающих результатов Royal Dutch Shell Plc. Британско-нидерландская нефтяная компания сократила скорректированную прибыль в четвертом квартале 2019 года, при этом показатель оказался хуже ожиданий рынка. Цена бумаг Shell опустилась на 4,4%. Бумаги Total, BP и Eni потеряли 2,3-2,7%.

Также подешевели бумаги европейских технологических компаний, после того как южнокорейский производитель электроники Samsung Electronics Co. отчитался о падении чистой прибыли в четвертом квартале 2019 года на 38,5%. Акции Infineon Technologies, STMicroelectronics и Dialog Semiconductor снизились в цене на 1,4-2,4%.

Котировки акций британской телекоммуникационной компании BT Group упали на 7,4%. Компания предупредила в четверг, что ограничения на использование оборудования китайской Huawei Technologies Co. в телекоммуникационных сетях в Великобритании обойдутся ей в 500 млн фунтов стерлингов. Также BT зафиксировала более низкую, чем ожидалось, скорректированную прибыль до вычета процентов, налогов, износа и амортизации в третьем квартале.

Капитализация Swatch Group AG сократилась на 3,9%. Крупнейший в мире производитель часов отчитался о первом снижении годовой прибыли за три года, поскольку протесты в Гонконге негативно сказались на продажах, а конкуренция в сфере "умных часов" ослабила спрос на бюджетные модели часов.

Британская Diageo Plc, крупнейший в мире производитель алкоголя, потеряла 2,6% рыночной стоимости. Компания в первом полугодии 2020 финансового года увеличила операционную прибыль на 0,5% на фоне улучшения показателей во всех регионах, но ухудшила прогноз на фингод в целом.

В то же время акции Deutsche Bank AG подорожали на 4,2%, несмотря на то, что крупнейший коммерческий банк Германии, получил в 2019 году чистый убыток по итогам четвертого года из последних пяти.

Котировки акций шведской Hennes & Mauritz AB (H&M), владельца второй по величине в Европе сети магазинов одежды, подскочили на 9,4%. Как стало известно в четверг, совет директоров компании назначил новым главным исполнительным директором Хелену Хелмерссон, которая до этого занимала пост главного операционного директора. H&M также отчиталась о превысившей прогнозы чистой прибыли в четвертом квартале.

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

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