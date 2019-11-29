Этот контент был опубликован 29 ноября 2019 г. 14:16

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Брюссель. 29 ноября. ИНТЕРФАКС - Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг объявил новые показатели расходов альянса на оборону

Выступая в пятницу на пресс-конференции в Брюсселе по случаю предстоящего на следующей неделе в Лондоне саммита организации, он заявил о пятом подряд годе последовательного увеличения расходов на оборону европейских членов НАТО и Канады.

"В 2019 году бюджет вырос на 4,6% в реальном выражении. К концу следующего года европейские члены НАТО и Канада инвестируют свыше 100 млрд долларов с 2016 года. И цифра расходов сегодня составляет 130 млрд долларов", - сообщил Столтенберг.

"Когда лидеры стран НАТО встречались в прошлом году в Брюсселе, они решили развивать национальные планы. Сегодня они представили свои доработанные планы, и мы видим результаты. Основываясь на этих планах, могу объявить, что совместное увеличение расходов (европейских государств-членов и Канады - ИФ) на оборону к концу 2014 года составит 400 млрд долларов. Это огромное достижение. И это укрепляет НАТО", - заявил генсек Североатлантического альянса.

Штаб-квартира НАТО в тот же день распространила статистические данные, согласно которым военные расходы альянса в целом за 2019 год составили 1 трлн 39 млрд 628 млн долларов.

На США из них приходятся 730 млрд 149 млн долларов.

На страны Европы и Канаду - 309 млрд 479 млн.

Европейские ядерные державы-члены НАТО Великобритания и Франция потратили соответственно: 60 млрд 761 млн и 50 млрд 729 млн.

Расходы Германии составили 54 млрд 751 млн.

Самый молодой член НАТО - Черногория - потратил на оборону 92 млн долларов.

1ов ар

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