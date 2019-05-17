Этот контент был опубликован 17 мая 2019 г. 10:33

Брюссель. 17 мая. ИНТЕРФАКС - Продажи автомобилей в Европе - 27 стран ЕС (без Мальты) плюс Исландия, Норвегия и Швейцария - в апреле 2019 года сократились на 0,5% в годовом выражении, до 1,34 млн машин, говорится в сообщении Европейской ассоциации производителей автомобилей (ACEA).

Продажи снизились по итогам восьмого месяца подряд. Как и в предыдущие месяцы, слабость авторынка вызвана введением нового стандарта определения расхода топлива для легковых автомобилей и легких коммерческих автомобилей (WLTP) в сентябре прошлого года.

С начала года падение составило 2,5%, до 5,49 млн машин.

Число зарегистрированных новых машин в 27 странах ЕС (без учета Мальты, данные по которой отсутствуют) в прошлом месяце уменьшилось на 0,4% и составило 1,304 млн против 1,309 млн годом ранее, свидетельствуют данные ACEA.

Среди крупнейших авторынков Европы продажи снизились в Германии (на 1,1%, до 310,7 тыс.) и в Великобритании (на 4,1%, до 161,1 тыс.). Вместе с тем во Франции продажи увеличились на 0,4%, до 188,2 тыс., в Италии - на 1,5%, до 174,4 тыс., в Испании - на 2,6%, до 119,4 тыс.

Самые значительные темпы роста в апреле наблюдались в Литве (на 42,2%) и на Кипре (на 39,4%), максимальное падение зафиксировано в Дании (на 13,5%), Финляндии (на 11,8%) и Швеции (на 11,6%).

Группа Volkswagen осталась крупнейшим поставщиком автомобилей на европейский авторынок в апреле, хотя ее продажи в ЕС снизились на 3,7% относительно того же месяца 2018 года, до 323,8 тыс. автомобилей. Доля рынка компании снизилась с 25,7% до 24,8%.

Количество регистраций автомобилей собственно бренда Volkswagen упало на 7,2%, Audi - на 5,4%. Тем временем продажи Skoda увеличились на 1,4%, Seat - на 2,9%, Porsche - на 4,5%.

Главный конкурент Volkswagen на европейском рынке, французская PSA Group, наоборот, увеличила продажи на 1,5%, до 215,4 тыс., а ее доля рынка повысилась с 16,2% до 16,5%. При этом продажи собственно марки Peugeot понизились на 0,8%, Opel/Vauxhall - на 3,4%, а Citroen - подскочили на 14,7%.

Другой французский автопроизводитель, группа Renault, также повысил продажи в ЕС в апреле. Повышение составило 1,8%, до 143,1 тыс. машин, а доля компании на рынке региона поднялась с 10,7% до 11%. Продажи собственно бренда Renault упали на 5%, Dacia - выросли на 15%. В Европе было продано 459 автомобилей Lada против 435 годом ранее, продажи спортивного бренда Alpine выросли до 463 с 166.

Корейская Hyundai стала четвертой по объему продаж на европейском рынке автомобильной компанией, увеличив продажи на 2,6%.

Число регистраций новых автомобилей итало-американской FCA Group сократилось на 2,9%, в том числе спрос на марку Fiat вырос на 0,4%, а продажи Jeep снизились на 6%. Поставки автомобилей бренда Lancia/Chrysler взлетели на 29,9%, Alfa Romeo - упали на 41,5%.

Американский Ford сократил продажи в ЕС в апреле на 4,8%.

Число новых зарегистрированных автомобилей германского концерна BMW выросло на 7,7%, Daimler - на 5,4%.

Реализация автомобилей японской Toyota на европейском рынке повысилась на 2,7%, падение продаж Nissan составило 16,7%.

Показатели шведско-китайской Volvo улучшились на 3,4%, британо-индийской Jaguar Land Rover - на 0,3%, японской Mazda - на 0,4%, Mitsubishi - на 24,9%.

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

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