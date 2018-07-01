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Этот контент был опубликован 1 июля 2018 г. 11:03 01.07.2018 - 11:03

Брюссель. 1 июля. ИНТЕРФАКС - Майя Косьянчич - представитель главы европейской дипломатии Федерики Могерини - опровергла сообщения о том, что Ф.Могерини якобы заявила, что ЕС направил Тегерану пакет предложений по спасению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), подписанному по иранской ядерной программе.

М.Косьянчич заявила персидской службе Euronews, что Ф.Могерини в последнее время ничего не говорила об СВПД.

В то же время представитель Ф.Могерини отметила, что "ЕС пытается принять конкретные объективные меры по сохранению СВПД".

Накануне МИД Ирана также сообщил, что никаких предложений от ЕС по спасению ядерной сделки Тегеран не получал.

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