Этот контент был опубликован 27 августа 2019 г. 12:58

Париж. 27 августа. ИНТЕРФАКС - Отношения с Россией, без которой нельзя строить европейскую политику, должны быть пересмотрены, заявил во вторник президент Франции Эмманюэль Макрон.

"Мы в Европе. И Россия тоже. И если в определенный момент мы не сумеем сделать что-нибудь полезное вместе с Россией, мы останемся при глубоко бесплодной напряженности, мы продолжим иметь всюду в Европе замороженные конфликты. Мы продолжим жить в Европе как театре стратегической борьбы между Соединенными Штатами Америки и Россией и по-прежнему иметь последствия "холодной войны" на нашей земле", - сказал Макрон, выступая на ежегодной конференции послов Франции.

"И мы не создадим условий для основательного проекта возрождения европейской цивилизации (...), потому что этого нельзя сделать, не переосмыслив очень глубоко наших связей с Россией", - продолжил французский президент.

Выталкивание России из Европы он считает "огромной стратегической ошибкой". Последствием, по словам Макрона, будет либо изоляция России, которая увеличит напряженность, либо ее союз с другими державами, такими как Китай, что вовсе не входит в интересы Запада.

При этом он указал на причины недоверия Европы к России, в частности, кибератаки, дестабилизацию демократии, "глубоко консервативный и противоречащий Европейскому союзу российский проект".

По мнению Макрона, это все зародилось в 90-е и 2000-е годы, "когда сыграла серия недоразумений и когда, вне сомнения, Европа не применила собственную стратегию", создав впечатление, что играет роль троянского коня Запада с целью разрушения России. В ответ Россия проявила реакцию, направленную на разрушение Запада и ослабление Европейского союза, считает он.

Президент отметил, что не в интересах Европы оставаться на этой позиции.

По его словам, ее надо "очень глубоко переосмыслить".

1ов ав

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