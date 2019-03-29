Этот контент был опубликован 29 марта 2019 г. 11:27

Лондон. 29 марта. ИНТЕРФАКС - Фондовые индексы Западной Европы торгуются в "зеленой зоне" в пятницу, завершая в плюсе неделю, месяц и квартал.

Инвесторы оценивают статданные из еврозоны, а также следят за корпоративными новостями и ходом торговых переговоров между США и Китаем.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 к 12:59 мск увеличился на 0,33%, до 378,08 пункта. С начала недели индикатор прибавил 0,55%, с начала месяца - 1%, с начала года - 12%.

Британский индекс FTSE 100 повысился на 0,56%, французский CAC 40 - на 0,65%, германский DAX - на 0,42%. Итальянский FTSE MIB прибавил 0,25%, испанский IBEX 35 - 0,5%.

Как стало известно в пятницу, потребительские цены во Франции в марте выросли на 1,3% в годовом выражении и на 0,9% относительно февраля. Аналитики в среднем ожидали роста первого показателя на 1,4%, второго - на 1%.

В феврале потребительские цены повысились на 0,1% к январю и выросли на 1,6% к февралю 2018 года.

Тем временем потребительские расходы французов в феврале сократились на 0,4% относительно предыдущего месяца и упали на 1,8% в годовом выражении. Консенсус-прогноз экспертов предусматривал повышение первого показателя на 0,2% и сокращение второго на 1,2%.

Германская безработица, между тем, обновила минимум с момента воссоединения страны в 1990 году, опустившись в марте до 4,9% с февральских 5%. Показатель совпал со средними прогнозами рынка. При этом количество безработных в стране уменьшилось на 7 тыс. вместо ожидавшегося сокращения на 10 тыс.

Розничные продажи в Германии в феврале выросли на 4,7% относительно того же месяца прошлого года, хотя аналитики в среднем ожидали повышения на 2,8%. Темпы подъема стали самыми высокими за последние четыре месяца.

Наконец, Национальное статистическое управление (ONS) Великобритании подтвердило оценку роста ВВП страны в четвертом квартале на уровне 0,2% по сравнению с предыдущими тремя месяцами.

Между тем темпы подъема экономики страны в годовом выражении были пересмотрены до 1,4% с ранее сообщавшихся 1,3%. Прогнозы аналитиков не предполагали изменения данного показателя.

Тем временем экономический советник Белого дома Ларри Кадлоу заявил, что Вашингтон готов вести переговоры с Пекином в течение недель и даже месяцев, чтобы добиться от Китая улучшения доступа иностранных компаний к рынку страны и защиты прав интеллектуальной собственности американских фирм.

Такие заявления были сделаны на фоне визита американской делегации, в которую входят министр финансов США Стивен Мнучин и торговый представитель Роберт Лайтхайзер.

Курс ценных бумаг шведского ритейлера одежды Hennes & Mauritz AB (H&M) подскочил на 13% на новости, что компания резко сократила прибыль в первом финансовом квартале, однако показатель оказался лучше прогнозов рынка.

Чистая прибыль H&M за квартал, который завершился 28 февраля, составила 803 млн шведских крон ($86,4 млн) по сравнению с 1,37 млрд крон за сопоставимый период предыдущего года, тогда как опрошенные FactSet аналитики в среднем ожидали этот показатель на уровне 525 млн крон. Доналоговая прибыль компании сократилась на 17%, до 1,04 млн крон, минимального показателя за 18 лет. Эксперты прогнозировали еще большее падение - до 678 млн крон.

Тем временем выручка без учета налога на добавленную стоимость в прошедшем квартале увеличилась до 51,02 млрд крон с 46,18 млрд крон годом ранее.

Котировки бумаг фармкомпании AstraZeneca снижаются на 4,6% после того, как британская фирма объявила о приобретении у японской Daiichi Sankyo Co. частичных прав на противораковый препарат нового поколения. AstraZeneca заплатит японской компании до $6,9 млрд в зависимости от результатов клинических испытаний.

Капитализация испанского ритейлера одежды Inditex растет на 1,4%, французского производителя товаров класса "люкс" LVMH - на 1,2%, итальянской энергетической компании Eni SpA - на 0,7%, британского банка HSBC - на 1,1%.

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