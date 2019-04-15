Этот контент был опубликован 15 апреля 2019 г. 11:55

Лондон. 15 апреля. ИНТЕРФАКС - Фондовые индексы стран Западной Европы меняются слабо и разнонаправленно в понедельник, инвесторы оценивают заявления о ходе американо-китайских торговых переговоров и следят за корпоративными новостями.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 к 12:18 мск поднялся на 0,04% - до 387,68 пункта.

Британский индикатор FTSE 100 снизился на 0,01%, германский DAX - на 0,06%. Французский CAC 40 прибавил 0,07%, испанский IBEX 35 - 0,25%, итальянский FTSE MIB - 0,4%.

Как сообщалось, министр финансов США Стивен Мнучин отметил существенный прогресс в торговых переговорах между Вашингтоном и Пекином, добавив, что стороны "приближаются к финальному раунду".

"На полях" мероприятия, организованного Международным валютным фондом (МВФ) в Вашингтоне, С.Мнучин заявил журналистам, что он и торговый представитель США Роберт Лайтхайзер на текущей неделе проведут две телеконференции со своими китайскими партнерами. При этом стороны обсуждают необходимость дальнейших личных встреч, сказал он.

Также рынок следит за началом сезона отчетности. В пятницу свои финпоказатели за первый квартал 2019 года обнародовали крупнейшие банки Уолл-стрит, JPMorgan Chase и Wells Fargo, причем их прибыль и выручка превзошла ожидания рынка. В понедельник будет опубликована отчетность банков Citigroup и Goldman Sachs.

В понедельник риэлторский портал Rightmove сообщил, что средние цены на жилье в Великобритании в апреле увеличилась на 1,1% по сравнению с мартом и снизились на 0,1% в годовом выражении, составив 305,45 тыс. фунтов стерлингов ($399,77 тыс.).

Вместе с тем глава портала Майлз Шипсайд полагает, что решение ЕС предоставить Великобритании отсрочку для окончательного согласования процедуры Brexit до конца октября может повысить спрос на недвижимость в стране.

Стоимость бумаг Vivendi SA увеличивается на 0,7%. Французский медиаконгломерат отчитался об увеличении выручки на 10,7% в первом квартале 2019 года благодаря активному росту показателя в принадлежащей ему студии Universal Music Group.

Акции рекламного холдинга Publicis Groupe SA дорожают на 3,5% на новости о приобретении компании Epsilon, поставщика маркетинговых решений, у американской Alliance Data Systems Corp. (ADS) за $4,4 млрд. Сделка станет крупнейшей в истории Publicis.

Также на выходных Publicis отчиталась о росте выручки в первом квартале 2019 года до 2,12 млрд евро против 2,08 млрд евро за аналогичный период предыдущего года. Тем не менее, в органическом выражении показатель снизился на 1,6%.

Рыночная стоимость французского банка BNP Paribas увеличивается на 2,4%, итальянского Intesa - на 1,5%, испанского Santander - на 0,3%, нидерландского ING Groep - на 1,3%.

Котировки бумаг швейцарского производителя продуктов питания Nestle SA падают на 1,6%.

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

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