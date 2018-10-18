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Брюссель. 18 октября. ИНТЕРФАКС - Европейский совет назвал неприемлемой кибератаку на Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО) в Гааге.

"Напоминая свои предыдущие выводы, касающиеся атаки в Солсбери, Европейский совет осуждает враждебную кибератаку, проведенную против Организации по запрещению химического оружия ", - говорится в итоговом заявлении саммита ЕС, принятом в четверг.

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Интерфакс