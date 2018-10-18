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Этот контент был опубликован 18 октября 2018 г. 14:34 18.10.2018 - 14:34

Брюссель. 18 октября. ИНТЕРФАКС - Европейский совет назвал неприемлемой кибератаку на Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО) в Гааге. "Напоминая свои предыдущие выводы, касающиеся атаки в Солсбери, Европейский совет осуждает враждебную кибератаку, проведенную против Организации по запрещению химического оружия ", - говорится в итоговом заявлении саммита ЕС, принятом в четверг. (ПОСЛЕДУЕТ) 1аю яч Neuer Inhalt Horizontal Line swissinfo.ch Тизер subscription form Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта

Интерфакс