Европейский совет осудил кибератаку на ОЗХО
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Брюссель. 18 октября. ИНТЕРФАКС - Европейский совет назвал неприемлемой кибератаку на Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО) в Гааге.
"Напоминая свои предыдущие выводы, касающиеся атаки в Солсбери, Европейский совет осуждает враждебную кибератаку, проведенную против Организации по запрещению химического оружия ", - говорится в итоговом заявлении саммита ЕС, принятом в четверг.
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Интерфакс