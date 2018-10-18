Европейский совет осудил кибератаку на ОЗХО
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Брюссель. 18 октября. ИНТЕРФАКС - Европейский совет назвал неприемлемой кибератаку на Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО) в Гааге.
"Напоминая свои предыдущие выводы, касающиеся атаки в Солсбери, Европейский совет осуждает враждебную кибератаку, проведенную против Организации по запрещению химического оружия ", - говорится в итоговом заявлении саммита ЕС, принятом в четверг.
"ЕС будет и впредь укреплять (потенциал - ИФ) сдерживания и прочности против гибридных, кибернетических угроз, так же как и против химических, биологических, радиационных и ядерных угроз", - написано в коммюнике.
В нем также указывается, что инциденты, подобные кибератаке на ОЗХО, укрепляют решимость ЕС бороться против "враждебной активности сетей иностранных разведок и других злонамеренных сил на нашей территории и в онлайне".
В начале октября власти Нидерландов объявили, что предотвратили хакерскую атаку на ОЗХО в апреле 2018 года. По утверждению следователей, за атакой стоят сотрудники ГРУ. Затем Минюст США выдвинул обвинения в адрес семи сотрудников ГРУ в совершении преступлений, связанных с кибербезопасностью. Их также обвинили в попытках взломать американские и международные организации и спортивные федерации. В МИД РФ назвали обвинения Нидерландов "очередной срежиссированной пропагандистской акцией" в отношении России.
1аю яч
Интерфакс