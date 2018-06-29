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Этот контент был опубликован 29 июня 2018 г. 8:40 29.06.2018 - 08:40

Брюссель. 29 июня. ИНТЕРФАКС - Европейский совет подтвердил свою безоговорочную поддержку резолюции 2166 Совета Безопасности ООН относительно уничтожения самолета рейса MH17, говорится в заключениях саммита ЕС, проходящего в Брюсселе.

"Он призывает Российскую Федерацию признать свою ответственность и полностью присоединиться ко всем усилиям, предпринимаемым для того, чтобы правда была установлена, правосудие исполнено, а виновные ответили за свои действия", - отмечается в постановлении Европейского совета.

"Боинг-777" авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс МН17 Амстердам (Нидерланды) - Куала-Лумпур (Малайзия), был сбит в небе над Донецкой областью 17 июля 2014 года. На его борту находились 298 человек. Все они погибли.

Ранее в Cовместной следственной группе (ССГ), в которую входят специалисты из Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины заявили, что ракета класса "земля-воздух", сбившая пассажирский самолет на востоке Украины, состояла на вооружении 53-й зенитной ракетной бригады, российских ВС, дислоцирующейся в районе Курска.

Со своей стороны в Минобороны РФ заявили, что российские военные не причастны к крушению "Боинга". "Минобороны России, как в первые часы после трагедии, так и в дальнейшем официально опровергло инсинуацию украинской стороны о якобы причастности российских военнослужащих к катастрофе в небе Украины и доводило соответствующие доказательства голландской следственной группе", - говорилось в сообщении Минобороны России.

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