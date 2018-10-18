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Этот контент был опубликован 18 октября 2018 г. 14:45 18.10.2018 - 14:45

Брюссель. 18 октября. ИНТЕРФАКС - Органы Европейского союза должны приложить дополнительные усилия для борьбы с незаконной миграцией и перевозкой людей, в том числе - посредством сотрудничества со странами Северной Африки, говорится в коммюнике, распространенном в четверг по итогам саммита ЕС.

"Европейский совет подчеркивает необходимость дальнейшей борьбы с нелегальной миграцией и усиления сотрудничества с теми государствами, который являются родиной мигрантов либо транзитными странами, особенно в Северной Африке", - сказано в документе.

"Должно быть также усилено противодействие криминальным группировкам, которые занимаются перевозкой людей. Мы должны взаимодействовать с третьими странами в рамках расследования, задержания и привлечения к ответственности перевозчиков людей", - считают в Европейском совете.

В документе отмечается, что в этих целях в Центре по борьбе с незаконной перевозкой мигрантов в Европоле должна быть создана совместная рабочая группа.

"Необходимо следить за группировками, занимающимися перевозкой людей, и прерывать их скоординированные действия. Совет совместно с Комиссией должен разработать всеобъемлющие и эффективные меры к концу декабря", - подчеркивается в коммюнике.

Двухдневный саммит ЕС в Брюсселе прошел 17 и 18 октября.

1тэ ар

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