Этот контент был опубликован 7 мая 2019 г. 19:26

Лондон. 7 мая. ИНТЕРФАКС - Европейские фондовые индексы резко снизились по итогам торгов во вторник вслед за ухудшением Еврокомиссией (ЕК) прогнозов роста экономики еврозоны на 2019-2020 гг.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 к закрытию рынка во вторник снизился на 1,4% - до 381,64 пункта.

Британский индикатор FTSE 100 упал на 1,6%, французский CAC 40 и германский DAX - также на 1,6%. Испанский IBEX 35 потерял 1%, итальянский FTSE MIB - 0,9%.

ЕК понизила оценку роста ВВП еврозоны на 2019 год до 1,2% с ожидавшихся в феврале 1,3%, отметив неопределенность на мировых рынках. Прогноз на 2020 год был понижен до 1,5% с 1,6%.

Прогноз роста ВВП Германии на текущий год был резко ухудшен - всего до 0,5% с ожидавшихся ранее 1,1%. В следующем году, как ожидается, подъем ускорится до 1,5%.

Статданные по экономике ФРГ, обнародованные во вторник, показали, что объем заказов промышленных предприятий Германии в марте увеличился на 0,6% по сравнению с предыдущим месяцем и рухнул на 6% относительно марта 2018 года. Аналитики в среднем ожидали повышения первого показателя на 1,4% и снижения второго на 5,4%.

В центре внимания трейдеров остается торговый конфликт США с Китаем. Торговый представитель США Роберт Лайтхайзер сообщил, что пошлины на китайские товары общей стоимостью $200 млрд будут повышены в пятницу с 00:01 по времени Вашингтона (07:01 МСК). Он отметил, что повышение пошлин вызвано попытками Китая пересмотреть практически готовое торговое соглашение.

Министр финансов Стивен Мнучин, также принимающий участие в торговых переговорах с Китаем, сказал, что переговоры были завершены на 90%, но, по его словам, в последние дни в них наблюдалось "существенное отступление".

Несмотря на это, министерство торговли Китая подтвердило, что заместитель премьера Госсовета КНР Лю Хэ отправляется в Вашингтон для проведения 11-го раунда двухсторонних переговоров.

Акции испанской компании Cellnex Telecom подорожали на 6,7% на новости, что французский оператор связи Iliad заключил с ней соглашение о продаже вышек сотовой связи во Франции и Италии за 2 млрд евро.

Цена бумаг Iliad поднялась на 4,8%.

Котировки акций BMW упали на 2,4%. Германский автопроизводитель сократил чистую прибыль в первом квартале на 75%, до 561 млн евро по сравнению с 2,26 млрд евро годом ранее, из-за масштабного списания, связанного с расследованием в ЕС.

Бумаги Porsche подешевели на 3,1%, Volkswagen - на 2,2%. Porsche сообщила во вторник, что прокуратура Штутгарта оштрафовала ее на 535 млн евро в рамках дела о нарушении регулятивных требований в сфере вредных выбросов.

Цена акций пивоваренного концерна Anheuser-Busch InBev NV (AB InBev) упала на 3,6%. Компания увеличила чистую прибыль в 3,5 раза в прошлом квартале, однако сообщила о снижении выручки и объемов продаж. Кроме того, AB InBev сообщила, что "активно изучает" возможность проведения IPO азиатского бизнеса.

Бумаги Infineon Technologies AG подешевели на 3,4%. Один из крупнейших в Европе производителей полупроводников сократил прибыль почти вдвое во втором финансовом квартале на фоне ослабления спроса на его продукцию.

Стоимость акций UniCredit упала на 3,2% по итогам торгов в Милане во вторник. Крупнейший по объему активов банк Италии сообщил о намерении продать 17%-ную долю FinecoBank, в котором ему принадлежит 35%.

Служба финансово-экономической информации

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