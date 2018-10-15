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Этот контент был опубликован 15 октября 2018 г. 12:35 15.10.2018 - 12:35

Париж. 15 октября. ИНТЕРФАКС - Маловероятно, что США могут сохранить своё присутствие в Сирии надолго, однако не исключено, что для отвода своих сил они пойдут на некую сделку с Россией, сообщил "Интерфаксу" западноевропейский эксперт, знакомый с ситуацией.

"Очень сложно представить, что США там надолго задержатся (на северо-востоке Сирии - ИФ), поскольку это место не является центром политических интересов в США", - сказал источник.

По словам эксперта, у США уже есть такое присутствие в регионе, например в Катаре, в Саудовской Аравии, "так что присутствие в Сирии им не особо нужно".

"Здесь можно провести некую симметрию с Россией. Наверняка Россия хочет сохранить одну или две базы в Сирии. Однако российское правительство, я считаю, тоже не захочет бесконечно вкладываться в это присутствие", - сказал он.

"Здесь можно представить, что между США и Россией произойдёт некая сделка", - отметил источник.

По словам собеседника агентства, Вашингтон и Париж могли бы сотрудничать с Россией по Идлибу для освобождения этого региона от террористов.

"А в ответ русские могли бы облегчить присутствие западных стран в Сирии. Я считаю, что такой обмен услугами может облегчить начало политического процесса"- сказал собеседник агентства.

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