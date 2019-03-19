Этот контент был опубликован 19 марта 2019 г. 13:44

Брюссель. 19 марта. ИНТЕРФАКС - Совет ЕС принял во вторник новые правила для борьбы со злоупотреблением европейскими политическими партиями персональными данными в ходе предстоящих выборов в Европейский парламент.

"Новые правила являются изменениями регламента 2014 года, относящегося к статусу и финансированию европейских политических партий и европейских политических фондов. Они позволят налагать финансовые санкции на европейские политические партии и на европейские политические фонды, которые оказывают умышленное влияние или стремятся влиять на результат выборов в ЕП, пользуясь нарушением правил защиты данных персонального характера", - сообщила в Брюсселе пресс-служба Совета ЕС.

В коммюнике говорится, что будет учреждена процедура проверки для определения, связано ли нарушение регламента ЕС по защите данных, констатированное национальным органом контроля, с политической деятельностью европейской политической партии или европейского политического фонда в контексте выборов в Европарламент.

Процедура предусматривает, что эти вопросы будут вынесены на рассмотрение "комитета видных независимых деятелей", который был предложен регламентом 2014 года.

Штрафные санкции будут налагаться на основании выводов этого комитета. Они могут достигать 5% годового бюджета европейской партии или фонда. Но, помимо этого, партия или фонд, подпавшие под санкции, не смогут на следующий год воспользоваться финансированием из бюджета ЕС.

В сообщении совета уточняется, что европейские политические партии являются политическими союзами, зарегистрированными на основании законодательства ЕС. В них могут входить национальные и региональные партии, а также отдельно участвующие люди, и они должны отвечать ряду требований и условий, в частности, быть представленными в, минимум, четверти государств-членов ЕС. Финансирование из бюджета Евросоюза предназначается для помощи в организации их деятельности на европейском уровне и для избирательных кампаний по выборам в Европарламент.

В 2018 году 10 европейских политических партий и 10 европейских политических фондов пользовались финансированием из бюджета ЕС.

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