Этот контент был опубликован 12 декабря 2019 г. 12:35

Берлин. 12 декабря. ИНТЕРФАКС - Европейская энергетическая политика должна определяться в Европе, а не в США, заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас, комментируя возможные санкции США в отношении европейских компаний, участвующих в строительстве "Северного потока 2".

"Европейская энергетическая политика должна определяться в Европе, а не в США. Вмешательства извне и санкции экстерриториального характера мы принципиально отвергаем", - заявил Маас в четверг, его цитирует пресс-служба МИД ФРГ.

Американский Конгресс готовит пакет законов, касающихся оборонного бюджета страны. Пакет, в том числе, содержит санкции против европейских предприятий, которые задействованы в строительстве газопровода "Северный поток 2". США рассчитывает в будущем поставлять в ЕС свой сжиженный газ.

В консорциум по строительству "Северного потока 2" входят французская Engie, австрийский OMV, британо-нидерландская Royal Dutch Shell, германские Uniper и Wintershall. Учредителем и владельцем контрольного пакета акций акционерного общества "Северный поток 2" является "Газпром".

1тф яч

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!