Этот контент был опубликован 21 марта 2019 г. 16:44

Дубай. 21 марта. ИНТЕРФАКС - Руководитель Исламской республики Иран аятолла Али Хаменеи подверг критике специальный механизм расчетов с Евросоюзом INSTEX, заявив, что европейцы не выполняют обязательств перед Тегераном.

"В последнее время часто говорится о том, что европейцы создали INSTEX. Это скорее похоже на шутку, горькую шутку. То, что они обязались делать, полностью отличается от того, что они делают. Опять же, европейцы нанесли нам удар в спину. Мы ничего от них не можем ожидать", - написал А. Хаменеи в Twitter.

США в 2018 году объявили о выходе из международной сделки с Ираном по атомной программе - Совместного всеобъемлющего плана действий и восстановили санкции в отношении Ирана.

В начале года главы МИД Франции, Германии и Великобритании заявили о создании совместного механизма расчетов с Ираном INSTEX (англ. Instrument in Support of Trade Exchanges) или Инструмента для поддержки торговых обменов. Отмечалось, что INSTEX на первых порах будет сконцентрирован на наиболее значимых для иранского народа секторах, в числе которых фармацевтическая продукция, медицинские приборы и сельскохозяйственные продукты.

1кю ар

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