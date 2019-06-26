Этот контент был опубликован 26 июня 2019 г. 17:50

Нью-Йорк (ООН). 26 июня. ИНТЕРФАКС - Заместитель постпреда ФРГ при ООН Юрген Шульц заявил, что европейские страны продолжают соблюдать ядерное соглашение с Ираном, и призвал Тегеран не выходить из этой сделки.

"Сейчас наступил ключевой момент для СВПД и усилий международного сообщества, направленных на сохранение этого договора. Вместе с европейскими партнерами, Германия остается полностью приверженной СВПД при условии, что Иран будет выполнять обязательства в рамках этого договора", - сказал Шульц на заседании СБ ООН.

По его словам, решение Вашингтона выйти из Совместного всеобъемлющего плана действий вызывает у Берлина сожаление.

"Германия глубоко сожалеет по поводу решения США в одностороннем порядке покинуть СВПД, усилить санкции против Ирана, и отказа Вашингтона продлить исключения (для ряда стран - ИФ) для приобретения иранской нефти", - отметил Шульц.

При этом представитель ФРГ сказал, что Берлин обеспокоен заявлением Тегерана, что он не станет соблюдать ограничения в рамках СВПД по запасам обогащённого Ирана и тяжелой воде.

"Мы призываем Иран не проводить пусков каких-либо ракет и связанные с этим мероприятия и воздержаться от риторики, сопровождающей подобные пуски", - заявил Шульц, отметив, что такие пуски не соответствуют резолюции Совбеза ООН 2231.

На том же заседании о несоответствии пусков резолюции 2231 заявлял и постпред Франции при ООН Франсуа Делатр.

8 мая 2019 года, через год после выхода США из СВПД, Тегеран объявил, что приостанавливает выполнение части своих обязательств, касающихся ограничений на запасы в стране низкообогащенного урана и тяжелой воды. По сделке, заключенной в июле 2015 года с "шестеркой" международных посредников (пять постоянных членов СБ ООН и Германия - ИФ), Иран обязался в течение 15 лет продавать за границу излишки урана и тяжелой воды. СВПД разрешает Ирану иметь у себя 300 кг низкообогащенного урана и 130 тонн тяжелой воды.

Иран также дал европейским странам 60 дней на выполнение своих обязательств, имея в виду, прежде всего, создание специального платежного механизма, который позволял бы торговать с Тегераном в первую очередь в нефтяном секторе в обход американских санкций. В противном случае Иран заявил, что возобновит процесс обогащения урана и начнет модернизацию реактора на тяжелой воде в Араке.

1кю ар

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!