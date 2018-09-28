Европейцы продолжают придерживаться ядерного соглашения с Ираном - глава МИД ФРГ
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***Маас призвал Иран исполнять свои обязательства по СВПД
Нью-Йорк (ООН). 28 сентября. ИНТЕРФАКС - Европейские страны, подписавшие с Ираном Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), придерживаются соглашения и призывают Тегеран продолжить выполнять свои обязанности, заявил в пятницу глава МИД ФРГ Хайко Маас.
"Ядерное соглашение с Ираном может быть и неидеальное. Тем не менее, оно не допустило развития иранской ядерной программы и предотвратило эскалацию, которая три года назад была весьма вероятной. Это немаловажно. Мы, европейцы, продолжаем придерживаться соглашения", - сказал Х.Маас, выступая на Генассамблее ООН.
При этом он отметил, что европейцы, наряду с соглашением "продолжают работать над (развитием - ИФ) экономического обмена с Ираном".
"И мы призываем Иран продолжить полностью соблюдать свои обязательства", - сказал глава германского МИД.
При этом Х.Маас подчеркнул, что европейские государства по-прежнему осознают потенциальную угрозу, исходящую от Ирана.
"Тот факт, что мы привержены СВПД, не означает, что мы не обращаем внимания на негативную роль Ирана в регионе или опасности его программы баллистических ракет". - сказал он.
1кю ар
Интерфакс