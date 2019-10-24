Этот контент был опубликован 24 октября 2019 г. 15:03

Верона. 24 октября. ИНТЕРФАКС - Компании ФРГ отрицательно относятся к попыткам США вводить санкции, мотивируя их необходимостью защитить энергетическую безопасность Европы, заявил исполнительный директор Восточного комитета германской экономики Михаэль Хармс.

"Нам это совершенно не нравится", - сказал Хармс в четверг на Евразийском экономическом форуме в Вероне, говоря об экстерриториальном характере ряда планируемых санкций США.

"Если мы хотим защищать свою энергетическую безопасность, то нам нудно делать это самим", - отметил Хармс.

В пример попыток США повлиять через санкции на покупку энергоносителей в Европе он привел рассматриваемый американским сенатом законопроект Protecting Europe's Energy Security Act. Он разработан совместно республиканцами и демократами.

Критику на Западе проекта "Северный поток-2" Хармс назвал признаком попыток политизации этого проекта. "Это рыночный проект, его осуществляют частные компании", - подчеркнул Хармс, заверив, что его реализация не увеличит зависимость Европы от российских поставок энергоресурсов.

Закупки углеводородов в Германии он назвал рыночными решениями, основанными на соотношении цены, качества и надежности поставок.

Восточный комитет германской экономики - объединение немецких предпринимателей, работающих с восточноевропейскими странами.

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