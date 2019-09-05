Этот контент был опубликован 5 сентября 2019 г. 8:42

Таллин. 5 сентября. ИНТЕРФАКС - Для внешней политики и политики безопасности ЕС наступил переломный момент, заявил глава делегации Эстонии, заместитель председателя комиссии парламента Эстонии по иностранным делам Марко Михкельсон (Marko Mihkelson).

"Европе не нужны новые лидеры с железной рукой. Ей нужны новые лидеры с железными нервами и твердыми принципами", - сказал он в преддверии начинающейся в четверг в Хельсинки 2-дневной конференции по вопросам общей внешней политики и политики безопасности и общей политики безопасности и обороны (ОВПБ/ОПБО).

Европа, по его словам, которые цитирует пресс-служба парламента Эстонии, "должна решить, хочет ли она стать силой, реально влияющей на глобальные тренды, или сосредоточиться на самом меньшем общем знаменателе - защите либеральной демократии, которая подвергается все большему давлению внутри союза".

"Тот факт, что заступающая на пост председателя Европейской комиссии бывший министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен в своей программной речи в Европейском парламенте не решилась говорить о политике соседства, крупных внешнеполитических вызовах или сокращении культурного и традиционного пространства Европы, говорит о том, что политика на высшем уровне - конъюнктурная и все более популистская", - считает Михкельсон.

Он добавил, что с точки зрения внешней политики для Европейского союза в ближайшие месяцы особенно критической будет ситуация на Украине: в воздухе витают мюнхенские и ялтинские настроения.

На открытии конференции участники обсудят вызовы, связанные с Балтийским морем и Арктикой. С соответствующим докладом выступит президент Финляндии Саули Ниинистё (Sauli Niinisto). По видео-мосту в конференции также примет участие Федерика Могерини, покидающая пост Верховного представителя ЕС по внешней политике и безопасности.

Участники встречи обсудят также трансатлантическое единство в глобальных отношениях и вопросы обороны ЕС, политическую ситуацию на Западных Балканах и на Ближнем Востоке, отражение гибридных угроз, вопросы безопасности и изменений климата.

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