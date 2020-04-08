Этот контент был опубликован 8 апреля 2020 г. 13:44

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Брюссель. 8 апреля. ИНТЕРФАКС - Для стран Европы еще не настало время ослаблять ограничительные меры, введенные с целью сдержать распространение коронавируса COVID-19, заявил в среду директор европейского отдела Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге.

"Сейчас не время ослаблять контрмеры. Сейчас время вновь удвоить и утроить наши коллективные усилия, чтобы при полной поддержке общества стремиться к подавлению (коронавируса - ИФ)", - приводят западные СМИ его слова, сказанные на пресс-конференции.

Он пояснил, что правительства различных стран должны сосредоточить усилия сразу в трех сферах - защите медперсонала, отделении здоровых людей от больных коронавирусом или от тех лиц, кого подозревают в заболевании COVID-19, а также в воздействии на население, чтобы оно приспосабливалось к "нынешним и возможным будущим мерам".

В то же время он признал, что в ряде стран наблюдаются "положительные знаки" в отношении ситуации с коронавирусом.

По данным европейского отдела ВОЗ, хотя в Испании и Италии продолжается рост числа случаев заболевания, однако по-видимому, меры социальной изоляции замедлили интенсивность этого роста. Также отмечаются успехи в противостоянии пандемии в Австрии, ФРГ, Нидерландах и Швейцарии.

Однако Клюге выразил беспокойство в связи с "значительным увеличением случаев вируса" в Турции. Он также указал на увеличение заболеваемости в Швеции; растет количество случаев и Израиле, Бельгии, Норвегии и на Украине.

Всего, напоминают СМИ, ВОЗ зафиксировала в Европе 687 236 случаев COVID-19, скончались 52 824 пациента с коронавирусом.

Ранее на этой неделе канцлер Себастьян Курц заявил, что власти с середины апреля планируют начать поэтапное смягчение ограничений в общественной жизни, в частности разрешить работу магазинов. Канцлер пояснил, что Австрия раньше других приняла ограничительные меры для подавления коронавируса, поэтому может раньше начать выход из кризиса.

Также стало известно, что власти Чехии рассматривают возможность снятия некоторых ограничительных мер. Так, глава МВД Чехии Ян Гамачек заявил, что предложит для рассмотрения вопрос о снятии запрета для граждан страны на поездки за границу, начиная с 14 апреля. Он добавил, что контроль на границах по-прежнему будет действовать. В свою очередь министр здравоохранения страны Адам Войтех указал, что правительство обсудит предложение об открытии некоторых небольших магазинов, в частности, строительных материалов и канцтоваров.

Кроме этого, премьер-министр Дании Метте Фредриксен объявила, что детские сады и начальные школы в стране могут возобновить работу 15 апреля. По ее словам, эти учреждения будут открыты, если статистика по ситуации с заболеваемостью коронавирусом в Дании в ближайшие дни останется стабильной.

1аю бп

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