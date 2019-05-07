Этот контент был опубликован 7 мая 2019 г. 18:41

Париж. 7 мая. ИНТЕРФАКС - Европейские страны будут вынуждены ввести санкции против Ирана, если Тегеран нарушит условия Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), сообщает газета "Фигаро" со ссылкой на источник в Елисейском дворце.

"Мы не хотим, чтобы завтра Тегеран объявил о действиях, которые бы нарушали ядерное соглашение", - сказал источник во французской администрации.

"Но если это произойдет, то мы, европейцы, будем вынуждены ввести санкции в соответствии с условиями, обозначенными в соглашении. Мы этого не хотим и надеемся, что иранцы не примут такого решения", - добавил он.

По его словам, французская сторона уведомила Тегеран и Вашингтон о своей позиции по данному вопросу.

Ранее сообщалось, что 8 мая, в первую годовщину выхода США из СВПД, президент Ирана, как ожидается, объявит о контрмерах на этот шаг Вашингтона.

Эти меры будут предусматривать не полный выход Ирана из сделки, а частичное прекращение Тегераном выполнения обязательств в атомной сфере в рамках СВПД, пишет газета "Техран таймс" со ссылкой на источник в организации по наблюдению за выполнением СВПД.

Данный шаг Ирана будет основываться на положениях ядерной сделки, по которым администрация США взяла на себя обязательство воздерживаться от введения новых санкций, связанных с ядерной сферой. Иран же будет рассматривать такое повторное введение санкций или такое введение новых санкций, связанных с ядерной сферой, в качестве основания для прекращения выполнения своих обязательств полностью или частично, говорится в одном из параграфов СВПД.

СВПД был заключен после десятилетних переговоров в июле 2015 года в Вене "шестеркой" международных посредников (пять постоянных членов СБ ООН и Германия) и Ираном. План предусматривал отмену международных и односторонних санкций в отношении Ирана в обмен на его согласие ввести определенные ограничения на ядерную программу.

Сменивший Барака Обаму на посту президента США Дональд Трамп раскритиковал иранскую сделку и 8 мая 2018 года объявил о выходе из нее с последующим восстановлением антииранских односторонних санкций, которые затронули и нефтяной сектор.

Евросоюз с тем, чтобы обойти американские санкции в торговле с Ираном, учредил специальный платежный механизм, который уже давно должен был заработать, но так по сей день и не работает.

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