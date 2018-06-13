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Этот контент был опубликован 13 июня 2018 г. 17:43 13.06.2018 - 17:43

Брюссель. 13 июня. ИНТЕРФАКС - Верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди в среду заявил, что Италию нельзя винить в невыполнении обязательств по принятию нелегальных иммигрантов, прибывающих из других стран Африки и Ближнего востока.

"Я считаю, что Италия имеет право говорить, что не может принять всех мигрантов", - сказал Ф.Гранди журналистам в Женеве.

"Если Европа не вернется к идее разделения бремени (прибывающих в ЕС нелегалов - ИФ), то мы не выберемся из этой сложной ситуации", - добавил он, имея в виду квоты 2015 года по распределению среди стран ЕС 160 тыс. нелегалов, прибывающих в основном в Италию и Грецию.

При этом Ф.Гранди подчеркнул, что Европе следует проработать правила пропуска судов с нелегальными иммигрантами на борту, если речь идет о масштабных операциях в Средиземном море.

В связи с этим Ф.Гранди прокомментировал ситуацию вокруг судна неправительственной организации SOS Mediterranee Aquarius.

"Как европеец я чувствую стыд из-за того, что в море остается судно (с иммигрантами, в том числе с детьми - ИФ). Я считаю, что закрытие портов, независимо от того, какая страна это делает, ставит под угрозу проведение спасательных операций в море, как мы увидели на примере судна Aquarius. Это неверное решение", - добавил комиссар ООН.

Ранее в среду Италия и Мальта отказались пропустить в свои порты судно европейской гуманитарной неправительственной организации SOS Mediterranee Aquarius, на борту которого находились 629 нелегальных иммигрантов, в том числе дети. Подобное решение власти обеих стран приняли, несмотря на призывы со стороны ООН и ЕС принять это судно. Вскоре власти Испании сообщили, что готовы принять Aquarius в порту Валенсии.

В свою очередь, министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини потребовал извинений от президента Франции Эмманиюэля Макрона за критику в адрес Рима в связи с ситуацией вокруг Aquarius.

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