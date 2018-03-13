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Этот контент был опубликован 13 марта 2018 г. 14:58 13.03.2018 - 14:58

Брюссель. 13 марта. ИНТЕРФАКС - В Солсбери на территории государства-члена ЕС против гражданских лиц был применен нервно-паралитический газ со смертельным эффектом "Новичок", в то время как такие вещества запрещены конвенцией ООН, заявил первый заместитель председателя Европейской комиссии Франс Тиммерманс.

"Я считаю, что Европейский совет должен в ясных формулировках выразить полную солидарность с народом и правительством Великобритании по этой проблеме", - сказал Ф.Тиммерманс, подводя во вторник в Европарламенте в Страсбурге итог дебатам о подготовке к саммиту ЕС 22-23 марта.

Он подчеркнул, что считает чрезвычайно важным, чтобы "те, кто виновен в том, что произошло, ясно поняли, что такое европейская солидарность". Ф.Тиммерманс призвал к наказанию виновных.

"Недопустимо, чтобы нервно-паралитический газ использовался у нас, в наших обществах. Нужно, чтобы мы все ответили на этот вызов, а не оставили это премьер-министру Мэй и британскому правительству", - отметил зампред ЕК.

Он подчеркнул, что "это входит в коллективную европейскую ответственность".

Ф.Тиммерманс поблагодарил евродепутатов за аплодисменты его словам, назвав это "ясным сигналом всем, кто в это вовлечен, в том числе Европейскому совету на следующей неделе".

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в понедельник заявила, что нейропаралитическое вещество, которым в Солсбери были отравлены экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь, разработано в России. По ее словам, "данное вещество входит в группу нейропаралитических газов "Новичок". Как сообщал "Интерфакс", 27 сентября 2017 года Россия завершила уничтожение своих запасов отравляющих веществ.

Кроме того, Т.Мэй накануне заявила, что Москве следует до вечера вторника дать ответ в связи с инцидентом с отравлением экс-сотрудника ГРУ, а также предоставить в ОЗХО информацию по нейропаралитическому веществу.

Глава МИД РФ Сергей Лавров в ответ на это заявил, что Москва не будет реагировать на данные требования до тех пор, пока Великобритания не выполнит свои обязательства в соответствии с Конвенцией о запрещении химического оружия (КЗХО) и не предоставит российской стороне доступ к образцам вещества, которым был отравлен С.Скрипаль.

"Прежде чем ставить ультиматумы - отчитаться перед британским правительством за 24 часа, лучше соблюсти свои собственные обязательства по международному праву, в данном случае Конвенции по запрещению химического оружия", - сказал С.Лавров во вторник на пресс-конференции в Москве.

Он подчеркнул, что Великобритания должна была обратиться к России за разъяснениями в соответствии с нормами КЗХО и "ответ на этот запрос дается в течение 10 дней", и если ответ не устроит британскую сторону - обратиться в Исполнительный совет Организации по запрещению химического оружия.

По словам министра, после заявления британской стороны о том, что при отравлении С.Скрипаля было задействовано вещество, произведенное в России, Москва "тут же запросила официальной нотой доступ к этому веществу" в соответствии с КЗХО.

Он отметил, что на эти требования "был получен невнятный ответ, который сводится к тому, что в этих законных требованиях нам было отказано".

Во вторник посол Британии в РФ Лори Бристоу был вызван в МИД РФ.

"У меня только что была короткая встреча с замминистра Титовым, мы обсудили инцидент в Солсбери. Я повторил заявление премьер-министра Мэй в палате общин. Я подтвердил позицию премьер-министра о том, что мы ждём к концу дня объяснений от России касательно того, каким образом случилось так, что это вещество было применено в Солсбери", - сказал посол журналистам после встречи в МИД РФ..

"Премьер-министр примет решение и объявит о нем в течение завтрашнего дня", - добавил он.

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