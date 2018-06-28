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Этот контент был опубликован 28 июня 2018 г. 21:43 28.06.2018 - 21:43

Брюссель. 28 июня. ИНТЕРФАКС - Премьер-министр Бельгии Шарль Мишель, комментируя журналистам итоги первого дня саммита ЕС, подчеркнул важность намерений европейских лидеров продолжать усилия по поддержке международной торговли и свободы торговли в связи с протекционистскими мерами США.

"И, может быть, еще дополнительная деталь: до конца июля состоится визит (председателя Еврокомиссии - ИФ) Жан-Клода Юнкера в Соединенные Штаты. Главным образом для того, чтобы обсудить этот торговый вопрос, и главным образом, чтобы выяснить, как суметь вернуть на правильное направление диалог на торговом пространстве, избежать эскалации, но и проявить твердость в том, что касается важных, с нашей точки зрения, принципов и ценностей", - сказал Ш.Мишель вечером в четверг в Брюсселе.

Накануне саммита высокопоставленный европейский чиновник, представляя журналистам повестку дня Европейского совета, отметил возможность поездки Ж.-К.Юнкера в США в связи с торговым кризисом после введения Вашингтоном высоких пошлин на экспорт стали и алюминия из ЕС.

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